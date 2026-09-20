SİLVAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ALACAKLI:TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, 4560004685 Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av. Adile Gürbüz

BORÇLU: AHMET ŞENGÜL, 339*****208 TC Nolu, (ADRESİ MEÇHUL OLAN BORÇLU)

BEHZAT KOLEHAN, 23******18 TC Nolu,

BORÇ MİKTARI: 3.804.079,05 TL (3.016.251,66 TL İstenen:%97.5 Yıllık Diğer, 694.378,01 TL İşlemiş Faiz, 34.718,90 TL Faizin %5 Gider Vergisi, 58.730,48 TL masraf) Alacağın tahsili tarihine kadar %..97,50.... faizi masraf ve vekalet ücreti ile tahsili,kısmi ödemelerde BK.100 e göre yapılmasını talep ederim.Bankamız alacağının, 3.016,251,66 -TL asıl alacağa 09.07.2025 takip tarihinden itibaren; %97,50 İşbu dosyadan tahsil edilecek ipotek bedeli ile sınırlı olmak ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla; 126,500,00 TL gayri nakdi kredi bedelinin icra dosyasına veya bankamız nezdinde faiz getirmeyen bir hesaba depo edilmesi, işbu gayrinakdi kredinin takip tarihinden sonra nakde dönüşmesi halinde müvekkil bankaca muhataplara ödenecek faizli tutarın kredi çerçeve sözleşmesi hükümleri doğrultusunda nakde dönüştüğü tarihten tahsil tarihine kadar işleyecek %97,50(veya faiz oranı ne ise) temerrüt faizi (takip tarihinden sonra temerrüt faiz oranı arttığı takdirde artan oranda hesaplanması) faizin %5 gider vergisi, icra harç ve masrafları, vekalet ücreti ile birlikte tahsilde tekerrür etmemek kaydı ile tahsili talebidir. (Fazlaya dair ve faiz oranlarındaki artıştan doğan talep hakkımız saklıdır.

İPOTEKLİ TAŞINMAZ: Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Cami Mahallesi, 498 ada, L45-C-10-C-3-D Pafta, 1

NOLU Parsel,10 Cilt nolu, 894 Sayfa nolu, 20 Bağımsız Bölüm No, D-2 blok ASMA KATLI OTO TAMİR ATÖLYESİ nitelikli taşınmaz 1. Derece 6.000.000,00 TL bedelli ipotek

Yukarıdaki alacağın tahsili için alacaklı banka lehine verilen 30/12/2021 tarihli 12023 yevmiye numaralı 6.000.000,00 TL bedelli %28 faizli ipotek için yapılan icra takibinde borçlu Ahmet ŞENGÜL'ün bilinen tüm adreslerine gönderilen tebligatları bila iade dönmesi üzerine Müdürlüğümüzce resmi ve özel müessese ve kurumlardan yapılan adres araştırması neticesinde borçlunun adresine ulaşılamamış ve kolluk marifetiyle yapılan adres araştırmasından da netice alınamaması üzerine borçlunun adresinin meçhul olduğuna karar verilmiş olup icra emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1)İşbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

2)Tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yukarıda belirtilen borcu Müdürlüğümüz dosyasına ödemeniz, bu süre içerisinde borç ödenmez veya İcra Hukuk Mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair karar Müdürlüğümüze getirilmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği İHTAR ve İLAN olunur.