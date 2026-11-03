SİNANPAŞA İLÇESİ GÜNEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi ada, parsel, alanı, vasıfları, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan toplam 1 adet üç katlı Lojman ve Arsa vasıflı gayrimenkulün satışının ve 1 adet Aşağı Park Çay Ocağının kiralanmasının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif (açık arttırma) usulü ile 17/11/2026 tarihinde Güney Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıralar ve saatler takip edilerek kiralanacak ve satılacaktır.



İHALE TARİHİ: 17/11/2026 İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ: 14:00

S.

NO MAHALLE DAİRE NO

TOPLAM ALAN

(m²) BİNA MÜLKİYET

ALAN(m²) ADA PARSEL DAİRE ALAN

(m²) MUHAMMEN BEDEL GEÇİÇİ TEMİNAT VASFI ARSA PAYI İHALE TÜRÜ SAATİ 1- Güney /Yukarı 5 774,20 160

195 3 75 6.000.000,00 180.000,00 Üç Katlı Lojman kargir binası ve Arsası 614,20 14:00/ SATIŞ İHALESİ 2- Güney /Aşağı 2 95.00 95.00 344 1 - 2.000,00

(aylık) 2.160,00 Park Çay Ocağı 95.00,00 15.00/ KİRALAMA İHALESİ

(3 YILLIK)

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Güney Belediye Hizmet Binası, Yazı İşleri Müdürlüğünde yada Fen İşlerinde görülebilir. İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 17/11/2026 tarihi saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak istekliler http://afyonguney.bel.tr/ adresi üzerinde yer alan güncel duyurular kısmından gerekli belgelere ulaşabilirler. Açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan Güney Belediyesi Yukarı Mahallesindeki 195 ada 3 parselde bulunan Üç Katlı Lojman kargir binası ve Arsası vasıflı taşınmazın satış ihalesi ve Güney Belediyesi Aşağı Mahallede Bulunan Park Çay Ocağı işyeri için kiralama ihalesi için İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

Satış İhalesine ve kiralama ihalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (satışı yapılan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya E Devletten )

03-) Nüfus Kayıt Örneği, (E Devletten veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

04-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

05-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

06-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu

07-) Kimlik Fotokopisi

08-)Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Belge

09-) Geçici teminat bedellerinin Sinanpaşa Ziraat Bankası TR28 0001 0005 1732 5702 8850 08 hesabına veya Belediyemiz Tahsilat servisine ihaleden önce yatırılması

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışı verilen gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03-) Ticaret Sicil Belgesi

04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu

08-) Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Belge

a- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

b- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İLAN OLUNUR.