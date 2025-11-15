Resmi İlanlar

ŞİRAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

16-11-2025 00.00

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

1) Aşağıdaki bilgileri yazılı Mahalle ve köydeki taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Şiran Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Şiran Malmüdürlüğü veznesine veya Şiran Malmüdürlüğünün Şiran Ziraat Bankası Şubesi (TR 09 0001 0003 3200 0010 0054 53) İBAN numarasına yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir: a) Tedavüldeki Türk Parası b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz. d) Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir. e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları geri verilir.

 

3) İhaleye iştirak edeceklerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğtaflı nüfus cüzdanı veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösteriri kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. d) Ortak girişim olması halinde komisyona 2025 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir.

 

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir

 

5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

 

6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şiran Kaymakamlığı ilan panosunda ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden ve www.milliemlak.gov.tr ilan olunur.

 

7) Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

 

8) Peşin ödeme halinde %20 indirim uygulanır.

 

S.NOKÖY / MAHALLEMEVKİİCİNSİİMAR DURUMUİŞGAL DURUMUADAPARSELYüzölçümü (m²)HAZİNE HİSSESİTAHMİNİ BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Akbulak Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalli 2162322,22 m²Tam89.000,00 TL26.700,00 TL2.12.202510:00
2Akbulak Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalli 2172751,04 m²Tam213.000,00 TL63.900,00 TL2.12.202510:10
3Akbulak Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalsiz29012.290,07Tam573.000,00 TL171.900,00 TL2.12.202510:20
4Akbulak Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalsiz2319240,85 m²Tam60.500,00 TL18.150,00 TL2.12.202510:30
5Akbulak Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalsiz2881714,28 m²Tam179.000,00 TL53.700,00 TL2.12.202510:40
6Akbulak Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalli 2891632,92 m²Tam160.000,00 TL48.000,00 TL2.12.202510:50
7Akbulak Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalsiz28711.938,94 m²Tam485.000,00 TL145.500,00 TL2.12.202511:00
8Akbulak Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalli 2262288,15 m²Tam137.000,00 TL41.100,00 TL2.12.202511:10
9Akbulak Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalsiz138251.031,69 m²Tam258.000,00 TL77.400,00 TL2.12.202511:20
10Akbulak Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalsiz28612.000,00 m²Tam 500.000,00 TL150.000,00 TL2.12.202511:30
11Akçalı Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalli 2227345,09 m²Tam114.000,00 TL34.200,00 TL2.12.202511:40
12Akçalı Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalsiz2551593,89 m²Tam149.000,00 TL44.700,00 TL2.12.202511:50
13Akçalı Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalsiz2552980,35 m²Tam245.500,00 TL73.650,00 TL2.12.202513:30
14Akçalı Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalsiz2561642,26 m²Tam161.000,00 TL48.300,00 TL2.12.202513:40
15Ardıçlı Köyü_Bahçeİmarsızİşgalli 1361219,96 m²Tam59.100,00 TL17.730,00 TL2.12.202513:50
16Çatmalar Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalsiz1328545,13 m²Tam164.000,00 TL49.200,00 TL2.12.202514:00
17Çambaşı Köyü KöyiçiHam Toprakİmarsızİşgalli 10321.382,62 m²Tam487.500,00 TL146.250,00 TL2.12.202514:10
18Çambaşı Köyü KöyiçiHam Toprakİmarsızİşgalli 103456,35 m²Tam72.000,00 TL21.600,00 TL2.12.202514:20
19Çambaşı Köyü KöyiçiHam Toprakİmarsızİşgalsiz11337174,21 m²Tam49.000,00 TL 14.700,00 TL2.12.202514:30
20Çal Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz13955529,98 m²Tam159.000,00 TL47.700,00 TL2.12.202514:40
21Çal Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalli 20110696,08 m²Tam239.000,00 TL71.700,00 TL2.12.202514:50
22Çakırkaya KöyüGüllüceTarlaİmarsızİşgalsiz106227.869,40 m²Tam551.000,00 TL165.300,00 TL2.12.202515:00
23Dumanoluğu Köyü Çeştepe Tarlaİmarsızİşgalli 105712.559,88 m²Tam1.089.000,00 TL326.700,00 TL2.12.202515:10
24Dumanoluğu Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz12851582,93 m²Tam175.000,00 TL52.500,00 TL2.12.202515:20
25Dumanoluğu Köyü KöyiçiArsaİmarsızİşgalli 136276,50 m²Tam23.000,00 TL6.900,00 TL2.12.202515:30
26Eldiğin Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalli 13815171,87 m²Tam1.320.000,00 TL396.000,00 TL2.12.202515:40
27Ericek Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz1931393,40 m²Tam118.100,00 TL35.430,00 TL2.12.202515:50
28Ericek Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz13935197,08 m²Tam59.500,00 TL17.850,00 TL2.12.202516:00
29Ericek Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz1862248,40 m²Tam75.000,00 TL22.500,00 TL2.12.202516:10
30Ericek Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz1912216,08 m²Tam65.000,00 TL19.500,00 TL3.12.202510:00
31Ericek Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz1921342,77 m²Tam103.000,00 TL30.900,00 TL3.12.202510:10
32Fatih Mahallesi_Arsaİmarlı(konut alanı)İşgalsiz1191599,94 m²Tam900.000,00 TL270.000,00 TL3.12.202510:20
33Fatih Mahallesi_Ham Toprakİmarlı (konut alanı)İşgalli 1176687,84 m²Tam1.090.500,00 TL327.150,00 TL3.12.202510:30
34Fatih Mahallesi_Arsaİmarlı (konut alanı)İşgalsiz11821.096,29 m²Tam1.650.000,00 TL495.000,00 TL3.12.202510:40
35Mertekli Mahallesi_Arsaİmarlı(konut alanı)İşgalli 1672493,32 m²Tam346.000,00 TL103.800,00 TL3.12.202510:50
36Mertekli Mahallesi_Arsaİmarlı (konut alanı)İşgalsiz1681301,43 m²Tam211.500,00 TL63.450,00 TL3.12.202511:00
37Evren Köyü _Ham Toprak İmarsızİşgalsiz397150.209,22 m²Tam7.540.000,00 TL2.262.000,00 TL3.12.202511:10
38Karaca Mahallesi_Han Toprakİmarlı(konut alanı)İşgalsiz240142107,97 m²Tam540.000,00 TL162.000,00 TL3.12.202511:20
39Kırıntı Köyü_Ham Toprakİmarsızİşgalsiz3112373,80 m²Tam93.500,00 TL28.050,00 TL3.12.202511:30
40Kırıntı Köyü_Ham Toprak İmarsızİşgalsiz3421520,52 m²Tam130.500,00 TL39.150,00 TL3.12.202511:40
41Karaşeyh Köyü KöyiçiEv ve Ahır ve Arsaİmarsızİşgalli 13661.716,87 m²Tam4.210.000,00 TL1.263.000,00 TL3.12.202511:50
42Karaşeyh Köyü KöyiçiArsaimarsızİşgalli 1296443,35 m²Tam7.840.000,00 TL2.352.000,00 TL3.12.202513:30
43Karaşeyh Köyü KöyiçiEv ve Samanlık ve Arsaİmarsızİşgalli 14021.363.,67 m²Tam3.240.000,00 TL972.000,00 TL3.12.202513:40
44Karaşeyh Köyü KöyiçiArsaİmarsızİşgalli 1299321,39 m²Tam108.000,00 TL32.400,00 TL3.12.202513:50
45Karaşeyh Köyü OrtaköyTarlaİmarsızİşgalsiz1861512.226,79 m²Tam727.000,00 TL218.100,00 TL3.12.202514:00
46Karaşeyh Köyü KalecikTarlaİmarsızİşgalli 1052111.616,38 m²Tam1.170.000,00 TL351.000,00 TL3.12.202514:10
47Karaşeyh Köyü KöyiçiEv ve Arsa İmarsızİşgalli 12921.542,82 m²Tam463.000,00 TL138.900,00 TL3.12.202514:20
48Yeşilbük Beldesi Konaklı MahallesiKöyyanıArsaİmarlı (konut alanı)İşgalsiz326101497,01 m²Tam224.000,00 TL67.200,00 TL3.12.202514:30
49Şehithakan (İne) Mahallesi_Ham Toprakİmarlı(konut alanı)İşgalsiz177201.012,57 m²Tam2.540.000,00 TL762.000,00 TL3.12.202514:40
50Sinanlı Köyü _Ham Toprak İmarsızİşgalsiz117191.645,50 m²Tam412.000,00 TL123.600,00 TL3.12.202514:50
51Sinanlı Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz11720822,75 m²Tam206.000,00 TL61.800,00 TL3.12.202515:00
52Sinanlı Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz11721822,73 m²Tam206.000,00 TL61.800,00 TL3.12.202515:10
53Sinanlı Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz1225106,96 m²Tam27.000,00 TL8.100,00 TL3.12.202515:20
54Sinanlı Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz12032.320,90 m²Tam580.500,00 TL174.150,00 TL3.12.202515:30
55Sinanlı Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalli 1444147,97 m²Tam60.000,00 TL18.000,00 TL3.12.202515:40
56Sinanlı Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz1445101,56 m²Tam26.000,00 TL7.800,00 TL3.12.202515:50
57Sinanlı Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz1602353,97 m²Tam89.000,00 TL26.700,00 TL3.12.202516:00
58Sinanlı Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz1651432,78 m²Tam111.500,00 TL33.450,00 TL3.12.202516:10
59Pelitli Köyü Arap KonağıHam Toprakİmarsızİşgalsiz155813.409,67 m²Tam1.350.000,00 TL405.000,00 TL3.12.202516:20
60Yedibölük KöyüYukarıkınıkHali Araziİmarsızİşgalsiz1101975,07 m²Tam170.640,00 TL51.192,00 TL3.12.202516:30
61Seydibaba Köyü Merkez MahallesiHali Araziİmarsızİşgalsiz1341200,26 m²Tam60.450,00 TL18.135,00 TL4.12.202510:00
62Seydibaba Köyü Armutcuoğlu Hali Araziİmarsızİşgalsiz393175.240,17 m²Tam1.320.000,00 TL396.000,00 TL4.12.202510:10
63Seydibaba Köyü KızıltarlaHali Araziİmarsızİşgalsiz44813.694,03 m²Tam924.000,00 TL277.200,00 TL4.12.202510:20
64Seydibaba Köyü KızıltarlaHali Araziİmarsızİşgalsiz44912.023,38 m²Tam506.000,00 TL151.800,00 TL4.12.202510:30
65Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz4951820,32 m²Tam246.500,00 TL73.950,00 TL4.12.202510:40
66Telme Köyü _Arsaİmarsızİşgalsiz2189598,43 m²Tam180.000,00 TL54.000,00 TL4.12.202510:50
67Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz48010999,50 m²Tam300.000,00 TL 90.000,00 TL4.12.202511:00
68Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz4807998,14 m²Tam300.000,00 TL 90.000,00 TL4.12.202511:10
69Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz4808998,72 m²Tam300.000,00 TL 90.000,00 TL4.12.202511:20
70Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz4806999,55 m²Tam300.000,00 TL 90.000,00 TL4.12.202511:30
71Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz4805999,50 m²Tam300.000,00 TL 90.000,00 TL4.12.202511:40
72Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz4809999,31 m²Tam300.000,00 TL 90.000,00 TL4.12.202511:50
73Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz4803999,49 m²Tam300.000,00 TL 90.000,00 TL4.12.202513:30
74Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz3623346,21 m²Tam104.000,00 TL31.200,00 TL4.12.202513:40
75Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz4804999,36 m²Tam300.000,00 TL 90.000,00 TL4.12.202513:50
76Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalli 49111.312,77 m²Tam1.960.000,00 TL 588.000,00 TL4.12.202514:00
77Telme Köyü _Arsaİmarsızİşgalsiz2157781,72 m²Tam235.000,00 TL70.500,00 TL4.12.202514:10
78Yeniköy Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalli 2034449,82 m²Tam207.000,00 TL62.100,00 TL4.12.202514:20
79Yeniköy Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz2042504,94 m²Tam151.500,00 TL45.450,00 TL4.12.202514:30
80Yeniköy Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz2144245,93 m²Tam74.000,00 TL22.200,00 TL4.12.202514:40
81Yeniköy Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz2171255,74 m²Tam77.000,00 TL23.100,00 TL4.12.202514:50
82Yeniköy Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz2181272,72 m²Tam82.000,00 TL24.600,00 TL4.12.202515:00
83Yeniköy Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz2191130,85 m²Tam40.000,00 TL12.000,00 TL4.12.202515:10
84Yeniköy Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz14227336,86 m²Tam101.500,00 TL30.450,00 TL4.12.202515:20
85Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz49011.200,00 m²Tam360.000,00 TL108.000,00 TL4.12.202515:30
86Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz49021.200,00 m²Tam360.000,00 TL108.000,00 TL4.12.202515:40
87Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz49031.200,00 m²Tam360.000,00 TL108.000,00 TL4.12.202515:50
88Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz49041.200,00 m²Tam360.000,00 TL108.000,00 TL4.12.202516:00
89Telme Köyü _Ham Toprakİmarsızİşgalsiz49051.200,00 m²Tam360.000,00 TL108.000,00 TL4.12.202516:10

 İLAN OLUNUR

