ŞİRAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1) Aşağıdaki bilgileri yazılı Mahalle ve köydeki taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Şiran Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Şiran Malmüdürlüğü veznesine veya Şiran Malmüdürlüğünün Şiran Ziraat Bankası Şubesi (TR 09 0001 0003 3200 0010 0054 53) İBAN numarasına yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir: a) Tedavüldeki Türk Parası b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz. d) Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir. e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları geri verilir.

3) İhaleye iştirak edeceklerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğtaflı nüfus cüzdanı veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösteriri kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. d) Ortak girişim olması halinde komisyona 2025 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir.

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir

5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şiran Kaymakamlığı ilan panosunda ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden ve www.milliemlak.gov.tr ilan olunur.

7) Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

8) Peşin ödeme halinde %20 indirim uygulanır.

S.NO KÖY / MAHALLE MEVKİİ CİNSİ İMAR DURUMU İŞGAL DURUMU ADA PARSEL Yüzölçümü (m²) HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Akbulak Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalli 216 2 322,22 m² Tam 89.000,00 TL 26.700,00 TL 2.12.2025 10:00 2 Akbulak Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalli 217 2 751,04 m² Tam 213.000,00 TL 63.900,00 TL 2.12.2025 10:10 3 Akbulak Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 290 1 2.290,07 Tam 573.000,00 TL 171.900,00 TL 2.12.2025 10:20 4 Akbulak Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 231 9 240,85 m² Tam 60.500,00 TL 18.150,00 TL 2.12.2025 10:30 5 Akbulak Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 288 1 714,28 m² Tam 179.000,00 TL 53.700,00 TL 2.12.2025 10:40 6 Akbulak Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalli 289 1 632,92 m² Tam 160.000,00 TL 48.000,00 TL 2.12.2025 10:50 7 Akbulak Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 287 1 1.938,94 m² Tam 485.000,00 TL 145.500,00 TL 2.12.2025 11:00 8 Akbulak Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalli 226 2 288,15 m² Tam 137.000,00 TL 41.100,00 TL 2.12.2025 11:10 9 Akbulak Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 138 25 1.031,69 m² Tam 258.000,00 TL 77.400,00 TL 2.12.2025 11:20 10 Akbulak Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 286 1 2.000,00 m² Tam 500.000,00 TL 150.000,00 TL 2.12.2025 11:30 11 Akçalı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalli 222 7 345,09 m² Tam 114.000,00 TL 34.200,00 TL 2.12.2025 11:40 12 Akçalı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 255 1 593,89 m² Tam 149.000,00 TL 44.700,00 TL 2.12.2025 11:50 13 Akçalı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 255 2 980,35 m² Tam 245.500,00 TL 73.650,00 TL 2.12.2025 13:30 14 Akçalı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 256 1 642,26 m² Tam 161.000,00 TL 48.300,00 TL 2.12.2025 13:40 15 Ardıçlı Köyü _ Bahçe İmarsız İşgalli 136 1 219,96 m² Tam 59.100,00 TL 17.730,00 TL 2.12.2025 13:50 16 Çatmalar Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 132 8 545,13 m² Tam 164.000,00 TL 49.200,00 TL 2.12.2025 14:00 17 Çambaşı Köyü Köyiçi Ham Toprak İmarsız İşgalli 103 2 1.382,62 m² Tam 487.500,00 TL 146.250,00 TL 2.12.2025 14:10 18 Çambaşı Köyü Köyiçi Ham Toprak İmarsız İşgalli 103 4 56,35 m² Tam 72.000,00 TL 21.600,00 TL 2.12.2025 14:20 19 Çambaşı Köyü Köyiçi Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 113 37 174,21 m² Tam 49.000,00 TL 14.700,00 TL 2.12.2025 14:30 20 Çal Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 139 55 529,98 m² Tam 159.000,00 TL 47.700,00 TL 2.12.2025 14:40 21 Çal Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalli 201 10 696,08 m² Tam 239.000,00 TL 71.700,00 TL 2.12.2025 14:50 22 Çakırkaya Köyü Güllüce Tarla İmarsız İşgalsiz 106 22 7.869,40 m² Tam 551.000,00 TL 165.300,00 TL 2.12.2025 15:00 23 Dumanoluğu Köyü Çeştepe Tarla İmarsız İşgalli 105 71 2.559,88 m² Tam 1.089.000,00 TL 326.700,00 TL 2.12.2025 15:10 24 Dumanoluğu Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 128 51 582,93 m² Tam 175.000,00 TL 52.500,00 TL 2.12.2025 15:20 25 Dumanoluğu Köyü Köyiçi Arsa İmarsız İşgalli 136 2 76,50 m² Tam 23.000,00 TL 6.900,00 TL 2.12.2025 15:30 26 Eldiğin Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalli 138 15 171,87 m² Tam 1.320.000,00 TL 396.000,00 TL 2.12.2025 15:40 27 Ericek Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 193 1 393,40 m² Tam 118.100,00 TL 35.430,00 TL 2.12.2025 15:50 28 Ericek Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 139 35 197,08 m² Tam 59.500,00 TL 17.850,00 TL 2.12.2025 16:00 29 Ericek Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 186 2 248,40 m² Tam 75.000,00 TL 22.500,00 TL 2.12.2025 16:10 30 Ericek Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 191 2 216,08 m² Tam 65.000,00 TL 19.500,00 TL 3.12.2025 10:00 31 Ericek Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 192 1 342,77 m² Tam 103.000,00 TL 30.900,00 TL 3.12.2025 10:10 32 Fatih Mahallesi _ Arsa İmarlı(konut alanı) İşgalsiz 119 1 599,94 m² Tam 900.000,00 TL 270.000,00 TL 3.12.2025 10:20 33 Fatih Mahallesi _ Ham Toprak İmarlı (konut alanı) İşgalli 117 6 687,84 m² Tam 1.090.500,00 TL 327.150,00 TL 3.12.2025 10:30 34 Fatih Mahallesi _ Arsa İmarlı (konut alanı) İşgalsiz 118 2 1.096,29 m² Tam 1.650.000,00 TL 495.000,00 TL 3.12.2025 10:40 35 Mertekli Mahallesi _ Arsa İmarlı(konut alanı) İşgalli 167 2 493,32 m² Tam 346.000,00 TL 103.800,00 TL 3.12.2025 10:50 36 Mertekli Mahallesi _ Arsa İmarlı (konut alanı) İşgalsiz 168 1 301,43 m² Tam 211.500,00 TL 63.450,00 TL 3.12.2025 11:00 37 Evren Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 397 1 50.209,22 m² Tam 7.540.000,00 TL 2.262.000,00 TL 3.12.2025 11:10 38 Karaca Mahallesi _ Han Toprak İmarlı(konut alanı) İşgalsiz 240 142 107,97 m² Tam 540.000,00 TL 162.000,00 TL 3.12.2025 11:20 39 Kırıntı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 311 2 373,80 m² Tam 93.500,00 TL 28.050,00 TL 3.12.2025 11:30 40 Kırıntı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 342 1 520,52 m² Tam 130.500,00 TL 39.150,00 TL 3.12.2025 11:40 41 Karaşeyh Köyü Köyiçi Ev ve Ahır ve Arsa İmarsız İşgalli 136 6 1.716,87 m² Tam 4.210.000,00 TL 1.263.000,00 TL 3.12.2025 11:50 42 Karaşeyh Köyü Köyiçi Arsa imarsız İşgalli 129 6 443,35 m² Tam 7.840.000,00 TL 2.352.000,00 TL 3.12.2025 13:30 43 Karaşeyh Köyü Köyiçi Ev ve Samanlık ve Arsa İmarsız İşgalli 140 2 1.363.,67 m² Tam 3.240.000,00 TL 972.000,00 TL 3.12.2025 13:40 44 Karaşeyh Köyü Köyiçi Arsa İmarsız İşgalli 129 9 321,39 m² Tam 108.000,00 TL 32.400,00 TL 3.12.2025 13:50 45 Karaşeyh Köyü Ortaköy Tarla İmarsız İşgalsiz 186 15 12.226,79 m² Tam 727.000,00 TL 218.100,00 TL 3.12.2025 14:00 46 Karaşeyh Köyü Kalecik Tarla İmarsız İşgalli 105 21 11.616,38 m² Tam 1.170.000,00 TL 351.000,00 TL 3.12.2025 14:10 47 Karaşeyh Köyü Köyiçi Ev ve Arsa İmarsız İşgalli 129 2 1.542,82 m² Tam 463.000,00 TL 138.900,00 TL 3.12.2025 14:20 48 Yeşilbük Beldesi Konaklı Mahallesi Köyyanı Arsa İmarlı (konut alanı) İşgalsiz 326 101 497,01 m² Tam 224.000,00 TL 67.200,00 TL 3.12.2025 14:30 49 Şehithakan (İne) Mahallesi _ Ham Toprak İmarlı(konut alanı) İşgalsiz 177 20 1.012,57 m² Tam 2.540.000,00 TL 762.000,00 TL 3.12.2025 14:40 50 Sinanlı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 117 19 1.645,50 m² Tam 412.000,00 TL 123.600,00 TL 3.12.2025 14:50 51 Sinanlı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 117 20 822,75 m² Tam 206.000,00 TL 61.800,00 TL 3.12.2025 15:00 52 Sinanlı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 117 21 822,73 m² Tam 206.000,00 TL 61.800,00 TL 3.12.2025 15:10 53 Sinanlı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 122 5 106,96 m² Tam 27.000,00 TL 8.100,00 TL 3.12.2025 15:20 54 Sinanlı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 120 3 2.320,90 m² Tam 580.500,00 TL 174.150,00 TL 3.12.2025 15:30 55 Sinanlı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalli 144 4 147,97 m² Tam 60.000,00 TL 18.000,00 TL 3.12.2025 15:40 56 Sinanlı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 144 5 101,56 m² Tam 26.000,00 TL 7.800,00 TL 3.12.2025 15:50 57 Sinanlı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 160 2 353,97 m² Tam 89.000,00 TL 26.700,00 TL 3.12.2025 16:00 58 Sinanlı Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 165 1 432,78 m² Tam 111.500,00 TL 33.450,00 TL 3.12.2025 16:10 59 Pelitli Köyü Arap Konağı Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 155 8 13.409,67 m² Tam 1.350.000,00 TL 405.000,00 TL 3.12.2025 16:20 60 Yedibölük Köyü Yukarıkınık Hali Arazi İmarsız İşgalsiz 110 1 975,07 m² Tam 170.640,00 TL 51.192,00 TL 3.12.2025 16:30 61 Seydibaba Köyü Merkez Mahallesi Hali Arazi İmarsız İşgalsiz 134 1 200,26 m² Tam 60.450,00 TL 18.135,00 TL 4.12.2025 10:00 62 Seydibaba Köyü Armutcuoğlu Hali Arazi İmarsız İşgalsiz 393 17 5.240,17 m² Tam 1.320.000,00 TL 396.000,00 TL 4.12.2025 10:10 63 Seydibaba Köyü Kızıltarla Hali Arazi İmarsız İşgalsiz 448 1 3.694,03 m² Tam 924.000,00 TL 277.200,00 TL 4.12.2025 10:20 64 Seydibaba Köyü Kızıltarla Hali Arazi İmarsız İşgalsiz 449 1 2.023,38 m² Tam 506.000,00 TL 151.800,00 TL 4.12.2025 10:30 65 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 495 1 820,32 m² Tam 246.500,00 TL 73.950,00 TL 4.12.2025 10:40 66 Telme Köyü _ Arsa İmarsız İşgalsiz 218 9 598,43 m² Tam 180.000,00 TL 54.000,00 TL 4.12.2025 10:50 67 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 480 10 999,50 m² Tam 300.000,00 TL 90.000,00 TL 4.12.2025 11:00 68 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 480 7 998,14 m² Tam 300.000,00 TL 90.000,00 TL 4.12.2025 11:10 69 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 480 8 998,72 m² Tam 300.000,00 TL 90.000,00 TL 4.12.2025 11:20 70 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 480 6 999,55 m² Tam 300.000,00 TL 90.000,00 TL 4.12.2025 11:30 71 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 480 5 999,50 m² Tam 300.000,00 TL 90.000,00 TL 4.12.2025 11:40 72 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 480 9 999,31 m² Tam 300.000,00 TL 90.000,00 TL 4.12.2025 11:50 73 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 480 3 999,49 m² Tam 300.000,00 TL 90.000,00 TL 4.12.2025 13:30 74 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 362 3 346,21 m² Tam 104.000,00 TL 31.200,00 TL 4.12.2025 13:40 75 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 480 4 999,36 m² Tam 300.000,00 TL 90.000,00 TL 4.12.2025 13:50 76 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalli 491 1 1.312,77 m² Tam 1.960.000,00 TL 588.000,00 TL 4.12.2025 14:00 77 Telme Köyü _ Arsa İmarsız İşgalsiz 215 7 781,72 m² Tam 235.000,00 TL 70.500,00 TL 4.12.2025 14:10 78 Yeniköy Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalli 203 4 449,82 m² Tam 207.000,00 TL 62.100,00 TL 4.12.2025 14:20 79 Yeniköy Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 204 2 504,94 m² Tam 151.500,00 TL 45.450,00 TL 4.12.2025 14:30 80 Yeniköy Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 214 4 245,93 m² Tam 74.000,00 TL 22.200,00 TL 4.12.2025 14:40 81 Yeniköy Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 217 1 255,74 m² Tam 77.000,00 TL 23.100,00 TL 4.12.2025 14:50 82 Yeniköy Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 218 1 272,72 m² Tam 82.000,00 TL 24.600,00 TL 4.12.2025 15:00 83 Yeniköy Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 219 1 130,85 m² Tam 40.000,00 TL 12.000,00 TL 4.12.2025 15:10 84 Yeniköy Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 142 27 336,86 m² Tam 101.500,00 TL 30.450,00 TL 4.12.2025 15:20 85 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 490 1 1.200,00 m² Tam 360.000,00 TL 108.000,00 TL 4.12.2025 15:30 86 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 490 2 1.200,00 m² Tam 360.000,00 TL 108.000,00 TL 4.12.2025 15:40 87 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 490 3 1.200,00 m² Tam 360.000,00 TL 108.000,00 TL 4.12.2025 15:50 88 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 490 4 1.200,00 m² Tam 360.000,00 TL 108.000,00 TL 4.12.2025 16:00 89 Telme Köyü _ Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 490 5 1.200,00 m² Tam 360.000,00 TL 108.000,00 TL 4.12.2025 16:10

İLAN OLUNUR