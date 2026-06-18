Resmi ilanlar

ŞİRAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

19-06-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

ŞİRAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN 

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

1) Aşağıdaki bilgileri yazılı Mahalle ve köydeki taşınmaz malların satış ve kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Şiran Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Şiran Ziraat Bankası Şubesi (TR 54 0001 0002 4600 0010 0054 51) İBAN numarasına yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir: a) Tedavüldeki Türk Parası b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz. d) Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir. e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları geri verilir.

 

3) İhaleye iştirak edeceklerin; 

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, 

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, 

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğtaflı nüfus cüzdanı veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösteriri kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, 

ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2026 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. 

d) Ortak girişim olması halinde komisyona 2026 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir.

 

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir

 

5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

 

6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şiran Kaymakamlığı ilan panosunda ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden ve www.milliemlak.gov.tr ilan olunur.

 

7) Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

 

8) Peşin ödeme halinde %20 indirim uygulanır.

S.NOKÖY / MAHALLEMEVKİİCİNSİİMAR DURUMUİŞGAL DURUMUADAPARSELYüzölçümü (m²)HAZİNE HİSSESİTAHMİNİ BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz3267150,35 m²Tam60.500,00 TL 18.150,00 TL6.07.202610:00
2Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz3981626,44 m²Tam250.600,00 TL75.180,00 TL6.07.202610:10
3Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz3986634,21 m²Tam254.000,00 TL76.200,00 TL 6.07.202610:20
4Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4004565,72 m²Tam227.000,00 TL68.100,00 TL6.07.202610:30
5Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4013507,16 m²Tam203.000,00 TL60.900,00 TL6.07.202610:40
6Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4014680,00 m²Tam272.000,00 TL81.600,00 TL6.07.202610:50
7Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4071823,60 m²Tam330.000,00 TL99.000,00 TL6.07.202611:00
8Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4062634,53 m²Tam254.000,00 TL76.200,00 TL 6.07.202611:10
9Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4091656,63 m²Tam262.700,00 TL 78.810,00 TL6.07.202611:20
10Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4103639,99 m²Tam 256.000,00 TL 76.800,00 TL6.07.202611:30
11Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4111607,20 m²Tam243.000,00 TL72.900,00 TL6.07.202611:40
12Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4112607,47 m²Tam243.000,00 TL72.900,00 TL 6.07.202611:50
13Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4113607,11 m²Tam243.000,00 TL72.900,00 TL6.07.202613:30
14Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4115610,79 m²Tam245.000,00 TL 73.500,00 TL6.07.202613:40
15Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4122665,78 m²Tam267.000,00 TL 80.100,00 TL 6.07.202613:50
16Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4131675,91 m²Tam271.000,00 TL81.300,00 TL6.07.202614:00
17Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4135651,71 m²Tam261.000,00 TL78.300,00 TL6.07.202614:10
18Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4138530,13 m²Tam212.200,00 TL63.660,00 TL6.07.202614:20
19Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4139530,13 m²Tam213.000,00 TL63.900,00 TL6.07.202614:30
20Evren Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz4141753,57 m²Tam302.000,00 TL90.600,00 TL6.07.202614:40
21Sinanlı Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalsiz16125390,97 m ²Tam156.500,00 TL46.950,00 TL6.07.202614:50
22Sinanlı Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalsiz1604545,58 m²Tam219.000,00 TL65.700,00 TL6.07.202615:00
23Sinanlı Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalsiz16124500,20 m²Tam200.100,00 TL60.030,00 TL6.07.202615:10
24Sinanlı Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalsiz1603558,22 m ²Tam223.400,00 TL67.020,00 TL6.07.202615:20
25Sinanlı Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalsiz16122346,63 m ²Tam139.000,00 TL 41.700,00 TL6.07.202615:30
26Sinanlı Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalsiz1474908,80 m²Tam364.000,00 TL109.200,00 TL6.07.202615:40
27Sinanlı Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalsiz16123404,92 m ²Tam162.000,00 TL48.600,00 TL6.07.202615:50
28Ericek Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalli1717322,09 m²Tam227.000,00 TL68.100,00 TL6.07.202616:00
29Bolluk Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalsiz1302224,25 m²Tam90.000,00 TL27.000,00 TL6.07.202616:10
30Aşağı Duruçay Köyü Arsaİmarsız İşgalsiz2013219.42 m²Tam88.000,00 TL26.400,00 TL6.07.202616:20
31Yeniköy Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalsiz2062206,81 m²Tam83.000,00 TL24.900,00 TL7.07.202610:00
32Yeniköy Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalsiz208323,77 m²Tam10.000,00 TL3.000,00 TL7.07.202610:10
33Yeniköy Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalli 189328,31 m²Tam318.000,00 TL95.400,00 TL7.07.202610:20
34Çal Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalsiz3081180,01 m²Tam72.500,00 TL21.750,00 TL7.07.202610:30
35Çal Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalsiz3071418,81 m²Tam168.000,00 TL50.400,00 TL7.07.202610:40
36Çal Köyü Ham Toprakİmarsız İşgalli 2761419,67 m²Tam210.000,00 TL63.000,00 TL7.07.202610:50
37Çal KöyüKöyiçiEv İmarsız İşgalli 181198,63 mTam1.231.000,00 TL369.300,00 TL7.07.202611:00
38Çal KöyüKöyiçiEv İmarsız İşgalli 159191,17 m²Tam587.500,00 TL176.250,00 TL7.07.202611:10
39Günyüzü Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz2761154,73 m²Tam62.000,00 TL18.600,00 TL7.07.202611:20
40Günyüzü Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz27711.498,60 m²Tam600.000,00 TL180.000,00 TL7.07.202611:30
41Günyüzü Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz18218770,87 m²Tam309.000,00 TL92.700,00 TL7.07.202611:40
42Günyüzü Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz27516.139,49 m²Tam2.460.000,00 TL738.000,00 TL7.07.202611:50
43Günyüzü Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz1171966,80 m²Tam27.000,00 TL8.100,00 TL7.07.202613:30
44Günyüzü Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz2772968,25 m²Tam388.000,00 TL116.400,00 TL7.07.202613:40
45Günyüzü Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz11221.810,38 m²Tam725.000,00 TL217.500,00 TL7.07.202613:50
46Çakırkaya Köyü  Tarlaİmarsızİşgalsiz12884.844,31 m²Tam1.211.100,00 TL363.330,00 TL7.07.202614:00
47Çakırkaya Köyü  Tarlaİmarsızİşgalsiz1285800,37 m²Tam201.000,00 TL60.300,00 TL7.07.202614:10
48Şehithakan(İne) Mahallesi  Ham Toprakİmarlı (Konut Alanı ve Yol)İşgalsiz177201.012,57 m²Tam3.550.000,00 TL1.065.000,00 TL7.07.202614:20
49Kırıntı Köyü  Ham Toprakİmarsız İşgalsiz297250,97 m²Tam20.500,00 TL6.150,00 TL7.07.202614:30
50Kırıntı Köyü  Ham Toprakİmarsızİşgalsiz3431401,19 m²Tam161.000,00 TL48.300,00 TL7.07.202614:40
51Kırıntı Köyü  Ham Toprakİmarsızİşgalsiz3432403,20 m²Tam162.000,00 TL48.600,00 TL7.07.202614:50
52Kırıntı Köyü  Ham Toprakİmarsızİşgalsiz3433402,17 m²Tam170.000,00 TL51.000,00 TL7.07.202615:00
53Kırıntı Köyü  Ham Toprakİmarsızİşgalsiz3434433,59 m²Tam174.000,00 TL52.200,00 TL7.07.202615:10
54Kırıntı Köyü  Ham Toprakİmarsızİşgalsiz3441454,28 m²Tam181.800,00 TL54.540,00 TL7.07.202615:20
55Kırıntı Köyü  Ham Toprakİmarsızİşgalsiz3334430,45 m²Tam172.200,00 TL51.660,00 TL7.07.202615:30
56Kırıntı Köyü  Ham Toprakİmarsızİşgalsiz3461747,33 m²Tam300.000,00 TL90.000,00 TL7.07.202615:40
57Kırıntı Köyü  Ham Toprakİmarsızİşgalsiz3471464,23 m²Tam186.000,00 TL55.800,00 TL7.07.202615:50
58Kırıntı Köyü  Ham Toprakİmarsızİşgalsiz3491127,99 m²Tam51.500,00 TL15.450,00 TL7.07.202616:00
59Karaca Mahallesi  Arsaİmarlı(konut Alanı)İşgalsiz30587526,02 m²Tam3.420.000,00 TL1.026.000,00 TL7.07.202616:10
60Karaca Mahallesi  Arsaİmarlı(konut Alanı)İşgalsiz30588555,56 m²Tam3.620.000,00 TL1.086.000,00 TL7.07.202616:20
61Karaca Mahallesi  Arsaİmarlı(konut Alanı)İşgalsiz30589594,73 m²Tam3.870.000,00 TL1.161.000,00 TL8.07.202610:00
62Karaca Mahallesi  Arsaİmarlı(konut Alanı)İşgalli30585733.27 m²Tam4.830.000,00 TL1.449.000,00 TL8.07.202610:10
63Karaca Mahallesi  Arsaİmarlı(konut Alanı)İşgalli30586503.58 m²Tam3.310.000,00 TL993.000,00 TL8.07.202610:20
64Karaca Mahallesi  Arsaİmarlı(konut Alanı)İşgalli30590774,64 m²Tam5.050.000,00 TL1.515.000.00 TL8.07.202610:30
65Pelitli Köyü Yukarıköy MevkiHam Toprakİmarsızİşgalsiz117161.348,55 m²Tam337.500,00 TL101.250,00 TL8.07.202610:40
66Aşağı Duruçay KöyüKöyiçiBahçeİmarsızİşgalsiz1531145,60 m²Tam58.500,00 TL17.550,00 TL8.07.202610:50
67Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı(Konut Alanı)İşgalsiz1811621,47 m²Tam777.000,00 TL233.100,00 TL8.07.202611:00
68Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1814549,21 m²Tam687.000,00 TL206.100,00 TL8.07.202611:10
69Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz19610622,22 m²Tam778.000,00 TL233.400,00 TL8.07.202611:20
70Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1981419,45 m²Tam524.500,00 TL157.350,00 TL8.07.202611:30
71Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1966580,76 m²Tam726.500,00 TL217.950,00 TL8.07.202611:40
72Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1968586,92 m²Tam734.000,00 TL220.200,00 TL8.07.202611:50
73Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1967499,69 m²Tam625.000,00 TL187.500,00 TL8.07.202613:30
74Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz19611457,31 m²Tam572.000,00 TL171.600,00 TL8.07.202613:40
75Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı(Konut Alanı)İşgalsiz1961442,92 m²Tam554.000,00 TL166.200,00 TL8.07.202613:50
76Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı(Konut Alanı)İşgalsiz1962443,36 m²Tam555.000,00 TL166.500,00 TL8.07.202614:00
77Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1963491,19 m²Tam614.500,00 TL184.350,00 TL8.07.202614:10
78Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı(Konut Alanı)İşgalsiz1964408,08 m²Tam510.500,00 TL153.150,00 TL8.07.202614:20
79Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1965460,24 m²Tam576.000,00 TL172.800,00 TL8.07.202614:30
80Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1812560,05 m²Tam700.500,00 TL210.150,00 TL8.07.202614:40
81Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1813547,19 m²Tam684.000,00 TL205.200,00 TL8.07.202614:50
82Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1942553.32 m²Tam692.000,00 TL207.600,00 TL8.07.202615:00
83Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1985707,43 m²Tam885.000,00 TL265.500,00 TL8.07.202615:10
84Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1941525,87 m²Tam657.500,00 TL197.250,00 TL8.07.202615:20
85Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1943468,95  m²Tam586.500,00 TL175.950,00 TL8.07.202615:30
86Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1982438,83 m²Tam549.000,00 TL164.700,00 TL8.07.202615:40
87Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1984441,72 m²Tam552.500,00 TL165.750,00 TL8.07.202615:50
88Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi  Arsaİmarlı (Konut Alanı)İşgalsiz1983457,93 m²Tam573.000,00 TL171.900,00 TL8.07.202616:00
89Başköy Köyü İkiz YukarıHam Toprakİmarsızİşgalsiz17117.554,82 m²Tam1.900.000,00 TL570.000,00 TL8.07.202616:10
KİRALANACAK TAŞINMAZ
1Karaca Mahallesi Sinanağa Mevki Ham Toprakİmarlı İşgalli (Yedimin Otopark) 32734793,87 m²Tam64.000,00 TL19.200,00 TL8.07.202616:20

İLAN OLUNUR

#İlangovtr Basın no ILN02491243