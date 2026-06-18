ŞİRAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN 

1) Aşağıdaki bilgileri yazılı Mahalle ve köydeki taşınmaz malların satış ve kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Şiran Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Şiran Ziraat Bankası Şubesi (TR 54 0001 0002 4600 0010 0054 51) İBAN numarasına yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir: a) Tedavüldeki Türk Parası b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz. d) Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir. e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları geri verilir.

3) İhaleye iştirak edeceklerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğtaflı nüfus cüzdanı veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösteriri kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2026 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

d) Ortak girişim olması halinde komisyona 2026 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir.

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir

5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şiran Kaymakamlığı ilan panosunda ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden ve www.milliemlak.gov.tr ilan olunur.

7) Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

8) Peşin ödeme halinde %20 indirim uygulanır.

S.NO KÖY / MAHALLE MEVKİİ CİNSİ İMAR DURUMU İŞGAL DURUMU ADA PARSEL Yüzölçümü (m²) HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 326 7 150,35 m² Tam 60.500,00 TL 18.150,00 TL 6.07.2026 10:00 2 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 398 1 626,44 m² Tam 250.600,00 TL 75.180,00 TL 6.07.2026 10:10 3 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 398 6 634,21 m² Tam 254.000,00 TL 76.200,00 TL 6.07.2026 10:20 4 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 400 4 565,72 m² Tam 227.000,00 TL 68.100,00 TL 6.07.2026 10:30 5 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 401 3 507,16 m² Tam 203.000,00 TL 60.900,00 TL 6.07.2026 10:40 6 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 401 4 680,00 m² Tam 272.000,00 TL 81.600,00 TL 6.07.2026 10:50 7 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 407 1 823,60 m² Tam 330.000,00 TL 99.000,00 TL 6.07.2026 11:00 8 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 406 2 634,53 m² Tam 254.000,00 TL 76.200,00 TL 6.07.2026 11:10 9 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 409 1 656,63 m² Tam 262.700,00 TL 78.810,00 TL 6.07.2026 11:20 10 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 410 3 639,99 m² Tam 256.000,00 TL 76.800,00 TL 6.07.2026 11:30 11 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 411 1 607,20 m² Tam 243.000,00 TL 72.900,00 TL 6.07.2026 11:40 12 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 411 2 607,47 m² Tam 243.000,00 TL 72.900,00 TL 6.07.2026 11:50 13 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 411 3 607,11 m² Tam 243.000,00 TL 72.900,00 TL 6.07.2026 13:30 14 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 411 5 610,79 m² Tam 245.000,00 TL 73.500,00 TL 6.07.2026 13:40 15 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 412 2 665,78 m² Tam 267.000,00 TL 80.100,00 TL 6.07.2026 13:50 16 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 413 1 675,91 m² Tam 271.000,00 TL 81.300,00 TL 6.07.2026 14:00 17 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 413 5 651,71 m² Tam 261.000,00 TL 78.300,00 TL 6.07.2026 14:10 18 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 413 8 530,13 m² Tam 212.200,00 TL 63.660,00 TL 6.07.2026 14:20 19 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 413 9 530,13 m² Tam 213.000,00 TL 63.900,00 TL 6.07.2026 14:30 20 Evren Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 414 1 753,57 m² Tam 302.000,00 TL 90.600,00 TL 6.07.2026 14:40 21 Sinanlı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 161 25 390,97 m ² Tam 156.500,00 TL 46.950,00 TL 6.07.2026 14:50 22 Sinanlı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 160 4 545,58 m² Tam 219.000,00 TL 65.700,00 TL 6.07.2026 15:00 23 Sinanlı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 161 24 500,20 m² Tam 200.100,00 TL 60.030,00 TL 6.07.2026 15:10 24 Sinanlı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 160 3 558,22 m ² Tam 223.400,00 TL 67.020,00 TL 6.07.2026 15:20 25 Sinanlı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 161 22 346,63 m ² Tam 139.000,00 TL 41.700,00 TL 6.07.2026 15:30 26 Sinanlı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 147 4 908,80 m² Tam 364.000,00 TL 109.200,00 TL 6.07.2026 15:40 27 Sinanlı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 161 23 404,92 m ² Tam 162.000,00 TL 48.600,00 TL 6.07.2026 15:50 28 Ericek Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalli 171 7 322,09 m² Tam 227.000,00 TL 68.100,00 TL 6.07.2026 16:00 29 Bolluk Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 130 2 224,25 m² Tam 90.000,00 TL 27.000,00 TL 6.07.2026 16:10 30 Aşağı Duruçay Köyü Arsa İmarsız İşgalsiz 201 3 219.42 m² Tam 88.000,00 TL 26.400,00 TL 6.07.2026 16:20 31 Yeniköy Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 206 2 206,81 m² Tam 83.000,00 TL 24.900,00 TL 7.07.2026 10:00 32 Yeniköy Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 208 3 23,77 m² Tam 10.000,00 TL 3.000,00 TL 7.07.2026 10:10 33 Yeniköy Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalli 189 3 28,31 m² Tam 318.000,00 TL 95.400,00 TL 7.07.2026 10:20 34 Çal Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 308 1 180,01 m² Tam 72.500,00 TL 21.750,00 TL 7.07.2026 10:30 35 Çal Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 307 1 418,81 m² Tam 168.000,00 TL 50.400,00 TL 7.07.2026 10:40 36 Çal Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalli 276 14 19,67 m² Tam 210.000,00 TL 63.000,00 TL 7.07.2026 10:50 37 Çal Köyü Köyiçi Ev İmarsız İşgalli 181 1 98,63 m Tam 1.231.000,00 TL 369.300,00 TL 7.07.2026 11:00 38 Çal Köyü Köyiçi Ev İmarsız İşgalli 159 1 91,17 m² Tam 587.500,00 TL 176.250,00 TL 7.07.2026 11:10 39 Günyüzü Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 276 1 154,73 m² Tam 62.000,00 TL 18.600,00 TL 7.07.2026 11:20 40 Günyüzü Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 277 1 1.498,60 m² Tam 600.000,00 TL 180.000,00 TL 7.07.2026 11:30 41 Günyüzü Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 182 18 770,87 m² Tam 309.000,00 TL 92.700,00 TL 7.07.2026 11:40 42 Günyüzü Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 275 1 6.139,49 m² Tam 2.460.000,00 TL 738.000,00 TL 7.07.2026 11:50 43 Günyüzü Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 117 19 66,80 m² Tam 27.000,00 TL 8.100,00 TL 7.07.2026 13:30 44 Günyüzü Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 277 2 968,25 m² Tam 388.000,00 TL 116.400,00 TL 7.07.2026 13:40 45 Günyüzü Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 112 2 1.810,38 m² Tam 725.000,00 TL 217.500,00 TL 7.07.2026 13:50 46 Çakırkaya Köyü Tarla İmarsız İşgalsiz 128 8 4.844,31 m² Tam 1.211.100,00 TL 363.330,00 TL 7.07.2026 14:00 47 Çakırkaya Köyü Tarla İmarsız İşgalsiz 128 5 800,37 m² Tam 201.000,00 TL 60.300,00 TL 7.07.2026 14:10 48 Şehithakan(İne) Mahallesi Ham Toprak İmarlı (Konut Alanı ve Yol) İşgalsiz 177 20 1.012,57 m² Tam 3.550.000,00 TL 1.065.000,00 TL 7.07.2026 14:20 49 Kırıntı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 297 2 50,97 m² Tam 20.500,00 TL 6.150,00 TL 7.07.2026 14:30 50 Kırıntı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 343 1 401,19 m² Tam 161.000,00 TL 48.300,00 TL 7.07.2026 14:40 51 Kırıntı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 343 2 403,20 m² Tam 162.000,00 TL 48.600,00 TL 7.07.2026 14:50 52 Kırıntı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 343 3 402,17 m² Tam 170.000,00 TL 51.000,00 TL 7.07.2026 15:00 53 Kırıntı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 343 4 433,59 m² Tam 174.000,00 TL 52.200,00 TL 7.07.2026 15:10 54 Kırıntı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 344 1 454,28 m² Tam 181.800,00 TL 54.540,00 TL 7.07.2026 15:20 55 Kırıntı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 333 4 430,45 m² Tam 172.200,00 TL 51.660,00 TL 7.07.2026 15:30 56 Kırıntı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 346 1 747,33 m² Tam 300.000,00 TL 90.000,00 TL 7.07.2026 15:40 57 Kırıntı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 347 1 464,23 m² Tam 186.000,00 TL 55.800,00 TL 7.07.2026 15:50 58 Kırıntı Köyü Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 349 1 127,99 m² Tam 51.500,00 TL 15.450,00 TL 7.07.2026 16:00 59 Karaca Mahallesi Arsa İmarlı(konut Alanı) İşgalsiz 305 87 526,02 m² Tam 3.420.000,00 TL 1.026.000,00 TL 7.07.2026 16:10 60 Karaca Mahallesi Arsa İmarlı(konut Alanı) İşgalsiz 305 88 555,56 m² Tam 3.620.000,00 TL 1.086.000,00 TL 7.07.2026 16:20 61 Karaca Mahallesi Arsa İmarlı(konut Alanı) İşgalsiz 305 89 594,73 m² Tam 3.870.000,00 TL 1.161.000,00 TL 8.07.2026 10:00 62 Karaca Mahallesi Arsa İmarlı(konut Alanı) İşgalli 305 85 733.27 m² Tam 4.830.000,00 TL 1.449.000,00 TL 8.07.2026 10:10 63 Karaca Mahallesi Arsa İmarlı(konut Alanı) İşgalli 305 86 503.58 m² Tam 3.310.000,00 TL 993.000,00 TL 8.07.2026 10:20 64 Karaca Mahallesi Arsa İmarlı(konut Alanı) İşgalli 305 90 774,64 m² Tam 5.050.000,00 TL 1.515.000.00 TL 8.07.2026 10:30 65 Pelitli Köyü Yukarıköy Mevki Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 117 16 1.348,55 m² Tam 337.500,00 TL 101.250,00 TL 8.07.2026 10:40 66 Aşağı Duruçay Köyü Köyiçi Bahçe İmarsız İşgalsiz 153 1 145,60 m² Tam 58.500,00 TL 17.550,00 TL 8.07.2026 10:50 67 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı(Konut Alanı) İşgalsiz 181 1 621,47 m² Tam 777.000,00 TL 233.100,00 TL 8.07.2026 11:00 68 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 181 4 549,21 m² Tam 687.000,00 TL 206.100,00 TL 8.07.2026 11:10 69 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 196 10 622,22 m² Tam 778.000,00 TL 233.400,00 TL 8.07.2026 11:20 70 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 198 1 419,45 m² Tam 524.500,00 TL 157.350,00 TL 8.07.2026 11:30 71 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 196 6 580,76 m² Tam 726.500,00 TL 217.950,00 TL 8.07.2026 11:40 72 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 196 8 586,92 m² Tam 734.000,00 TL 220.200,00 TL 8.07.2026 11:50 73 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 196 7 499,69 m² Tam 625.000,00 TL 187.500,00 TL 8.07.2026 13:30 74 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 196 11 457,31 m² Tam 572.000,00 TL 171.600,00 TL 8.07.2026 13:40 75 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı(Konut Alanı) İşgalsiz 196 1 442,92 m² Tam 554.000,00 TL 166.200,00 TL 8.07.2026 13:50 76 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı(Konut Alanı) İşgalsiz 196 2 443,36 m² Tam 555.000,00 TL 166.500,00 TL 8.07.2026 14:00 77 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 196 3 491,19 m² Tam 614.500,00 TL 184.350,00 TL 8.07.2026 14:10 78 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı(Konut Alanı) İşgalsiz 196 4 408,08 m² Tam 510.500,00 TL 153.150,00 TL 8.07.2026 14:20 79 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 196 5 460,24 m² Tam 576.000,00 TL 172.800,00 TL 8.07.2026 14:30 80 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 181 2 560,05 m² Tam 700.500,00 TL 210.150,00 TL 8.07.2026 14:40 81 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 181 3 547,19 m² Tam 684.000,00 TL 205.200,00 TL 8.07.2026 14:50 82 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 194 2 553.32 m² Tam 692.000,00 TL 207.600,00 TL 8.07.2026 15:00 83 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 198 5 707,43 m² Tam 885.000,00 TL 265.500,00 TL 8.07.2026 15:10 84 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 194 1 525,87 m² Tam 657.500,00 TL 197.250,00 TL 8.07.2026 15:20 85 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 194 3 468,95 m² Tam 586.500,00 TL 175.950,00 TL 8.07.2026 15:30 86 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 198 2 438,83 m² Tam 549.000,00 TL 164.700,00 TL 8.07.2026 15:40 87 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 198 4 441,72 m² Tam 552.500,00 TL 165.750,00 TL 8.07.2026 15:50 88 Yeşilbük Beldesi Beydere Mahallesi Arsa İmarlı (Konut Alanı) İşgalsiz 198 3 457,93 m² Tam 573.000,00 TL 171.900,00 TL 8.07.2026 16:00 89 Başköy Köyü İkiz Yukarı Ham Toprak İmarsız İşgalsiz 171 1 7.554,82 m² Tam 1.900.000,00 TL 570.000,00 TL 8.07.2026 16:10 KİRALANACAK TAŞINMAZ 1 Karaca Mahallesi Sinanağa Mevki Ham Toprak İmarlı İşgalli (Yedimin Otopark) 327 34 793,87 m² Tam 64.000,00 TL 19.200,00 TL 8.07.2026 16:20

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