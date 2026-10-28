SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Belediyemize ait Agahefendi Mah. 1822 ada 7 parsel-1711 ada 2 parsel, Yazlak Mah. 632 ada 2 parsel, Aydınlıkevler Mah. 1196 ada 3 parsel-1187 ada 3 parsel- 55 ada 295 parsel-2740 ada 2 parsel, Güzelyurt Mah. 137 ada 773 parsel, Karşıyaka Mah. 2703 ada 8 parsel ile Çay Mahallesi 1386 ada 16 parselde bulunan 15 adet Ofislerin satışı işi 2886 sayılı D.İ.K nunun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile İhalesi yapılacaktır.

1-a) Satışa Konu Arsalar; Mahalle, Ada-Parsel, Alanı, Niteliği, Muhammen Bedel, Geçici teminat

Mahalle Ada Parsel no Alanı (m2) Niteliği Muhammen

Bedeli (TL) %3 Geçici Teminat Tutarı (TL) Agahefendi Mahallesi 1822 7 378,80 Arsa 1.704.600,00 51.200,00 Yazlak Mahallesi 632 2 565,00 Arsa 6.000.300,00 180.100,00 Aydınlıkevler Mahallesi 1196 3 612,15 Arsa 2.754.675,00 82.700,00 Aydınlıkevler Mahallesi 1187 3 432,27 Arsa 2.161.350,00 65.000,00 Aydınlıkevler Mahallesi 55 295 372,01 Arsa 1.674.045,00 50.500,00 Güzelyurt Mahallesi 137 773 1.070,00 Arsa 4.815.000,00 145.000,00 Karşıyaka Mahallesi 2703 8 589,39 Arsa 2.652.255,00 80.000,00 Agahefendi Mahallesi 1711 2 1.519,27 Arsa 6.836.715,00 205.500,00 Aydınlıkevler Mahallesi 2740 2 306,06 Arsa 1.836.360,00 55.100,00

1-b) Satışa Konu Ofisler ; Mahalle, Ada-Parsel, Alanı,Niteliği, Muhammen Bedel, Geçici Teminat

Mahalle Ada Parsel no Kat Bağımsız Bölüm Alanı (m2) Niteliği Muhammen

Bedeli (TL) %3 Geçici Teminat Tutarı (TL) Çay Mahallesi 1386 16 1 2 60,00 Ofis 3.000.000,00 90.000,00 Çay Mahallesi 1386 16 1 3 68,00 Ofis 3.400.000,00 102.000,00 Çay Mahallesi 1386 16 1 8 63,00 Ofis 3.150.000,00 94.500,00 Çay Mahallesi 1386 16 1 10 52,00 Ofis 2.600.000,00 78.000,00 Çay Mahallesi 1386 16 2 12 46,00 Ofis 2.208.000,00 66.300,00 Çay Mahallesi 1386 16 2 13 60,00 Ofis 3.000.000,00 90.000,00 Çay Mahallesi 1386 16 2 14 68,00 Ofis 3.264.000,00 98.000,00 Çay Mahallesi 1386 16 2 21 52,00 Ofis 2.600.000,00 78.000,00 Çay Mahallesi 1386 16 3 23 46,00 Ofis 2.208.000,00 66.300,00 Çay Mahallesi 1386 16 3 24 60,00 Ofis 3.000.000,00 90.000,00 Çay Mahallesi 1386 16 3 27 52,00 Ofis 2.600.000,00 78.000,00 Çay Mahallesi 1386 16 3 32 52,00 Ofis 2.600.000,00 78.000,00 Çay Mahallesi 1386 16 4 37 52,00 Ofis 2.600.000,00 78.000,00 Çay Mahallesi 1386 16 4 40 65,00 Ofis 3.250.000,00 98.000,00 Çay Mahallesi 1386 16 4 42 52,00 Ofis 2.600.000,00 78.000,00 Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller KDVden muaftır.

2.Satış İhalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden 3.000,00TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler.

2.1-İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.

3. Satış İhalesi: 10/11/2026 Salı günü saat 14:00da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

4 İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri her ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

1- Gerçek kişi olması halinde;

Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Tüzel kişi olması halinde;

- Ticaret sicil gazetesi.

- İmza beyannamesi veya imza sirküleri

b) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Belediyemiz veznesine ya da Halk Bankası Sorgun Şubesi TR490001200978800007000043 nolu iban hesabımıza yatırılabilir.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İdareye borcu olmadığına dair belge,

1) Sorgun Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacaktır.

5. 2886 Sayılı D.İ.Kanunu’nun 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.