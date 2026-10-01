SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Vergi Borcu Ve İdari Para Cezalarının İlanen Tebliği
|SIRA NO
|SİCİL_
NO
|ADI SOYADI / ÜNVANI
|TC KİMLİK NO / VERGİ NO
|TAHAKKUK TÜRÜ
|BORCUN AİT OLDUĞU YIL
|BORCUN MİKTARI(TL)
|EVRAĞIN NEV'İ
|TEBLİĞ NEDENİ
|1
|34752
|İBRAHİM ŞAKAR VRS
|47*****34
|BINA VERGİSİ
|2025
|₺32.169,20
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|2
|75927
|EMİNE BERBER
|45*****74
|ARSA VERGISI
|2024
|₺44.682,41
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|3
|75927
|EMİNE BERBER
|45*****74
|ARSA VERGISI
|2025
|₺40.108,68
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|4
|82328
|AYŞE AĞIŞ
|39*****70
|ARSA VERGISI
|2024
|₺30.055,73
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|5
|82328
|AYŞE AĞIŞ
|39*****70
|ARSA VERGISI
|2025
|₺57.367,83
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|6
|82880
|FİKRET ŞAHİN VRS
|47*****20
|ARSA VERGISI
|2024
|₺32.145,68
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|7
|88044
|NECİP CİN VRS.
|17*****48
|BINA VERGİSİ
|2023
|₺38.752,36
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|8
|88044
|NECİP CİN VRS.
|17*****48
|BINA VERGİSİ
|2024
|₺41.489,18
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|9
|88044
|NECİP CİN VRS.
|17*****48
|BINA VERGİSİ
|2025
|₺37.101,58
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|10
|88046
|ULVİ CİN
|17*****22
|BINA VERGİSİ
|2023
|₺38.752,36
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|11
|88046
|ULVİ CİN
|17*****22
|BINA VERGİSİ
|2024
|₺41.489,18
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|12
|88046
|ULVİ CİN
|17*****22
|BINA VERGİSİ
|2025
|₺37.101,58
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|13
|88524
|MÜNİP DAĞLAR VRS
|73*****46
|ARSA VERGISI
|2022
|₺44.409,72
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|14
|88524
|MÜNİP DAĞLAR VRS
|73*****46
|ARSA VERGISI
|2023
|₺71.703,12
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|15
|88524
|MÜNİP DAĞLAR VRS
|73*****46
|ARSA VERGISI
|2024
|₺100.273,45
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|16
|88524
|MÜNİP DAĞLAR VRS
|73*****46
|ARSA VERGISI
|2025
|₺127.603,13
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|17
|90011
|ABDULLAH BEŞKARDEŞ
|16*****50
|ARSA VERGISI
|2023
|₺52.792,01
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|18
|90011
|ABDULLAH BEŞKARDEŞ
|16*****50
|ARSA VERGISI
|2024
|₺56.532,95
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|19
|90011
|ABDULLAH BEŞKARDEŞ
|16*****50
|ARSA VERGISI
|2025
|₺50.553,30
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|20
|151687
|HASAN ALİCİKOĞLU
|60*****44
|BINA VERGİSİ
|2025
|₺37.128,39
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|21
|151687
|HASAN ALİCİKOĞLU
|60*****44
|BINA VERGİSİ
|2025
|₺37.128,39
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|22
|190302
|METİN GAVUZOGLU
|13*****78
|BINA VERGİSİ
|2025
|₺49.681,12
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|23
|2148720
|DERVİŞ ALTİNTAŞ
|36*****92
|İMAR PARA CEZALARI
|2024
|₺499.050,86
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|24
|31701574
|HÜSEYİN ÖNÜL
|22*****42
|İDARİ PARA CEZALARI
|2025
|₺41.342,00
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|25
|31701574
|HÜSEYİN ÖNÜL
|22*****42
|KABAHATLER KANUNU
|2025
|₺52.163,00
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|26
|31673724
|RAŞİT HACIOĞULLARI
|29*****00
|ARSA VERGISI
|2023
|₺31.857,51
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|27
|31673724
|RAŞİT HACIOĞULLARI
|29*****00
|ARSA VERGISI
|2024
|₺34.119,55
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|28
|31673724
|RAŞİT HACIOĞULLARI
|29*****00
|ARSA VERGISI
|2025
|₺30.505,22
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|29
|31675985
|ARDA UĞUR
|30*****94
|ARSA VERGISI
|2020
|₺36.550,22
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|30
|31675985
|ARDA UĞUR
|30*****94
|ARSA VERGISI
|2022
|₺33.504,02
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|31
|31675985
|ARDA UĞUR
|30*****94
|ARSA VERGISI
|2023
|₺108.194,52
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|32
|31675985
|ARDA UĞUR
|30*****94
|ARSA VERGISI
|2024
|₺75.282,77
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|33
|31675985
|ARDA UĞUR
|30*****94
|ARSA VERGISI
|2025
|₺103.088,10
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|34
|31735930
|HATİCE AKA
|15*****12
|ARSA VERGISI
|2024
|₺31.002,67
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|35
|31749806
|MUZAFFER TETİKLİ
|13*****00
|ARSA VERGISI
|2023
|₺39.981,96
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|36
|31749806
|MUZAFFER TETİKLİ
|13*****00
|ARSA VERGISI
|2024
|₺42.820,93
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|37
|31749806
|MUZAFFER TETİKLİ
|13*****00
|ARSA VERGISI
|2025
|₺38.329,51
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|38
|37691701
|CUMA KARABULUT
|18*****66
|İMAR PARA CEZALARI
|2023
|₺169.787,17
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|39
|37695396
|MUHAMMET KARATAŞ
|22*****44
|İMAR PARA CEZALARI
|2023
|₺341.182,61
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|40
|37695396
|MUHAMMET KARATAŞ
|22*****44
|İMAR PARA CEZALARI
|2025
|₺56.565,06
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|41
|37708047
|ŞÜKRAN AKYILDIZ
|33*****10
|ARSA VERGISI
|2023
|₺50.410,86
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|42
|37708047
|ŞÜKRAN AKYILDIZ
|33*****10
|ARSA VERGISI
|2024
|₺43.428,02
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|43
|37717078
|YAŞAM TAT UNLU MAMULLERİ TATLICILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ.
|93*****19
|ARSA VERGISI
|2021
|₺52.342,49
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|44
|37828731
|YUSUF ÜLGEN
|20*****32
|İDARİ PARA CEZALARI
|2024
|₺30.000,00
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|45
|37828731
|YUSUF ÜLGEN
|20*****32
|İDARİ PARA CEZALARI
|2024
|₺30.000,00
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|46
|37839577
|NURSEL KARABULUT
|23*****30
|İMAR PARA CEZALARI
|2023
|₺169.787,17
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|47
|186714
|YASİN ATEŞ
|24*****06
|İMAR PARA CEZALARI
|2025
|₺56.565,06
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|48
|37710351
|MEHMET TİLEKLİOĞLU
|11*****12
|İMAR PARA CEZALARI
|2025
|₺89.632,98
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|49
|37828584
|FERİDE ATAŞ
|12*****16
|İMAR PARA CEZALARI
|2025
|₺129.008,73
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|50
|40036041
|İSMAİL KAYALAR
|56*****32
|BINA VERGİSİ
|2025
|₺30.371,22
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|51
|171767
|HÜSEYİN ERÖZKAN
|16*****20
|İMAR PARA CEZALARI
|2025
|₺129.008,73
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|52
|364086
|AKAYDINLAR GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT HAFRİYAT YIKIM TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET AŞ.
|01*****21
|KABAHATLER KANUNU
|2025
|₺37.500,00
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|53
|317998391
|MUHAMMET EMİN ŞEN
|10*****88
|İDARİ PARA CEZALARI
|2024
|₺30.000,00
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|54
|2241558
|HAKAN BİNGÖL
|39*****40
|İDARİ PARA CEZALARI
|2024
|₺52.500,00
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|55
|2299856
|CEBECİ MADENCİLİK NAKLİYAT SANVE TİC.LTD.ŞTİ.
|64*****97
|KAB.KAN. PARA CEZASI
|2010
|₺37.500,00
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|56
|11024616
|ELİF HAN
|18*****28
|İMAR PARA CEZALARI
|2025
|₺129.008,73
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|57
|31716995
|CİHAN OPUZ
|66*****30
|CEVRE TEMIZLIK VERGİSİ
|2024
|₺32.990,75
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|58
|31716995
|CİHAN OPUZ
|66*****30
|CEVRE TEMIZLIK VERGİSİ
|2025
|₺33.487,88
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|59
|31720123
|KERİM EROL
|53*****42
|İMAR PARA CEZALARI
|2025
|₺89.632,98
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|60
|37692018
|ÖZ UTKU PASLANMAZ METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.
|66*****00
|CEVRE TEMIZLIK VERGİSİ
|2024
|₺37.812,48
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|61
|37720936
|VİA PORT SUİT OTEL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|92*****43
|İDARİ PARA CEZALARI
|2024
|₺30.000,00
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|62
|37781956
|MEHMET FADIL ARSLAN
|37*****18
|İMAR PARA CEZALARI
|2025
|₺89.632,98
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|63
|37800447
|UZUNÇAM OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM BOYA KİMYA ÇELİK VE KONSTRÜKSİYON LİMİTED ŞİRKETİ
|90*****36
|İMAR PARA CEZALARI
|2025
|₺129.008,73
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
|64
|37842023
|BAKAN HAFRİYAT HURDA YIKIM İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ.
|13*****23
|İDARİ PARA CEZALARI
|2025
|₺56.000,00
|ÖDEME EMRİ
|TEBLIG_EDILEMEDI
Başkanlığımıza Vergi ve İdari Para Cezalarından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükelleflerimiz adına tanzim edilen ödeme emirleri , mükelleflerin adreslerinin bulunamaması ve bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden ( İlan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ) başlayarak 1 ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgraf ile adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı 1 ayın hitamında müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. (NOT: Gecikme zammı ödeme anında hesap edilecek olup yukarıdaki bakiyeler ana para alacağıdır.)