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SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

02-10-2026 00.00
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SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Vergi Borcu Ve İdari Para Cezalarının İlanen Tebliği

SIRA NOSİCİL_
NO		ADI SOYADI / ÜNVANITC KİMLİK NO / VERGİ NOTAHAKKUK TÜRÜBORCUN AİT OLDUĞU YILBORCUN MİKTARI(TL)EVRAĞIN NEV'İTEBLİĞ NEDENİ
134752İBRAHİM ŞAKAR VRS47*****34BINA VERGİSİ2025₺32.169,20ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
275927EMİNE BERBER45*****74ARSA VERGISI2024₺44.682,41ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
375927EMİNE BERBER45*****74ARSA VERGISI2025₺40.108,68ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
482328AYŞE AĞIŞ39*****70ARSA VERGISI2024₺30.055,73ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
582328AYŞE AĞIŞ39*****70ARSA VERGISI2025₺57.367,83ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
682880FİKRET ŞAHİN VRS47*****20ARSA VERGISI2024₺32.145,68ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
788044NECİP CİN VRS.17*****48BINA VERGİSİ2023₺38.752,36ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
888044NECİP CİN VRS.17*****48BINA VERGİSİ2024₺41.489,18ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
988044NECİP CİN VRS.17*****48BINA VERGİSİ2025₺37.101,58ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
1088046ULVİ CİN17*****22BINA VERGİSİ2023₺38.752,36ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
1188046ULVİ CİN17*****22BINA VERGİSİ2024₺41.489,18ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
1288046ULVİ CİN17*****22BINA VERGİSİ2025₺37.101,58ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
1388524MÜNİP DAĞLAR VRS73*****46ARSA VERGISI2022₺44.409,72ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
1488524MÜNİP DAĞLAR VRS73*****46ARSA VERGISI2023₺71.703,12ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
1588524MÜNİP DAĞLAR VRS73*****46ARSA VERGISI2024₺100.273,45ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
1688524MÜNİP DAĞLAR VRS73*****46ARSA VERGISI2025₺127.603,13ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
1790011ABDULLAH BEŞKARDEŞ16*****50ARSA VERGISI2023₺52.792,01ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
1890011ABDULLAH BEŞKARDEŞ16*****50ARSA VERGISI2024₺56.532,95ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
1990011ABDULLAH BEŞKARDEŞ16*****50ARSA VERGISI2025₺50.553,30ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
20151687HASAN ALİCİKOĞLU60*****44BINA VERGİSİ2025₺37.128,39ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
21151687HASAN ALİCİKOĞLU60*****44BINA VERGİSİ2025₺37.128,39ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
22190302METİN GAVUZOGLU13*****78BINA VERGİSİ2025₺49.681,12ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
232148720DERVİŞ ALTİNTAŞ36*****92İMAR PARA CEZALARI2024₺499.050,86ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
2431701574HÜSEYİN ÖNÜL22*****42İDARİ PARA CEZALARI2025₺41.342,00ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
2531701574HÜSEYİN ÖNÜL22*****42KABAHATLER KANUNU2025₺52.163,00ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
2631673724RAŞİT HACIOĞULLARI29*****00ARSA VERGISI2023₺31.857,51ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
2731673724RAŞİT HACIOĞULLARI29*****00ARSA VERGISI2024₺34.119,55ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
2831673724RAŞİT HACIOĞULLARI29*****00ARSA VERGISI2025₺30.505,22ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
2931675985ARDA UĞUR30*****94ARSA VERGISI2020₺36.550,22ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
3031675985ARDA UĞUR30*****94ARSA VERGISI2022₺33.504,02ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
3131675985ARDA UĞUR30*****94ARSA VERGISI2023₺108.194,52ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
3231675985ARDA UĞUR30*****94ARSA VERGISI2024₺75.282,77ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
3331675985ARDA UĞUR30*****94ARSA VERGISI2025₺103.088,10ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
3431735930HATİCE AKA15*****12ARSA VERGISI2024₺31.002,67ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
3531749806MUZAFFER TETİKLİ13*****00ARSA VERGISI2023₺39.981,96ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
3631749806MUZAFFER TETİKLİ13*****00ARSA VERGISI2024₺42.820,93ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
3731749806MUZAFFER TETİKLİ13*****00ARSA VERGISI2025₺38.329,51ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
3837691701CUMA KARABULUT18*****66İMAR PARA CEZALARI2023₺169.787,17ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
3937695396MUHAMMET KARATAŞ22*****44İMAR PARA CEZALARI2023₺341.182,61ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
4037695396MUHAMMET KARATAŞ22*****44İMAR PARA CEZALARI2025₺56.565,06ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
4137708047ŞÜKRAN AKYILDIZ33*****10ARSA VERGISI2023₺50.410,86ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
4237708047ŞÜKRAN AKYILDIZ33*****10ARSA VERGISI2024₺43.428,02ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
4337717078YAŞAM TAT UNLU MAMULLERİ TATLICILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ.93*****19ARSA VERGISI2021₺52.342,49ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
4437828731YUSUF ÜLGEN20*****32İDARİ PARA CEZALARI2024₺30.000,00ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
4537828731YUSUF ÜLGEN20*****32İDARİ PARA CEZALARI2024₺30.000,00ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
4637839577NURSEL  KARABULUT23*****30İMAR PARA CEZALARI2023₺169.787,17ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
47186714YASİN ATEŞ24*****06İMAR PARA CEZALARI2025₺56.565,06ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
4837710351MEHMET TİLEKLİOĞLU11*****12İMAR PARA CEZALARI2025₺89.632,98ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
4937828584FERİDE ATAŞ12*****16İMAR PARA CEZALARI2025₺129.008,73ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
5040036041İSMAİL KAYALAR56*****32BINA VERGİSİ2025₺30.371,22ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
51171767HÜSEYİN ERÖZKAN16*****20İMAR PARA CEZALARI2025₺129.008,73ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
52364086AKAYDINLAR GERİ DÖNÜŞÜM İNŞAAT HAFRİYAT YIKIM TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET AŞ.01*****21KABAHATLER KANUNU2025₺37.500,00ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
53317998391MUHAMMET EMİN ŞEN10*****88İDARİ PARA CEZALARI2024₺30.000,00ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
542241558HAKAN BİNGÖL39*****40İDARİ PARA CEZALARI2024₺52.500,00ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
552299856CEBECİ MADENCİLİK NAKLİYAT SANVE TİC.LTD.ŞTİ.64*****97KAB.KAN. PARA CEZASI2010₺37.500,00ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
5611024616ELİF HAN18*****28İMAR PARA CEZALARI2025₺129.008,73ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
5731716995CİHAN OPUZ66*****30CEVRE TEMIZLIK VERGİSİ2024₺32.990,75ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
5831716995CİHAN OPUZ66*****30CEVRE TEMIZLIK VERGİSİ2025₺33.487,88ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
5931720123KERİM EROL53*****42İMAR PARA CEZALARI2025₺89.632,98ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
6037692018ÖZ UTKU PASLANMAZ METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.66*****00CEVRE TEMIZLIK VERGİSİ2024₺37.812,48ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
6137720936VİA PORT SUİT OTEL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ92*****43İDARİ PARA CEZALARI2024₺30.000,00ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
6237781956MEHMET FADIL ARSLAN37*****18İMAR PARA CEZALARI2025₺89.632,98ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
6337800447UZUNÇAM OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM BOYA KİMYA ÇELİK VE KONSTRÜKSİYON LİMİTED ŞİRKETİ90*****36İMAR PARA CEZALARI2025₺129.008,73ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI
6437842023BAKAN HAFRİYAT HURDA YIKIM İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ.13*****23İDARİ PARA CEZALARI2025₺56.000,00ÖDEME EMRİTEBLIG_EDILEMEDI

Başkanlığımıza Vergi ve  İdari Para Cezalarından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükelleflerimiz adına tanzim edilen ödeme emirleri , mükelleflerin adreslerinin bulunamaması ve bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden ( İlan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ) başlayarak 1 ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgraf ile adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı 1 ayın hitamında müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.                                                                                                                                                                                                                       (NOT: Gecikme zammı ödeme anında hesap edilecek olup yukarıdaki bakiyeler ana para alacağıdır.) 

#İlangovtr Basın no ILN02559231