T.C. ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

DOSYA NO : 2023/355 Esas

KARAR NO : 2023/1183 Karar

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin 10.10.2023 tarih ve 2023/355-2023/1183 E-K sayılı kararı ile hakkında "7242 sayılı yasa ile değişik 5607 sayılı yasanın 3/22 maddesinin lehe uygulanamayacağı anlaşılmakla, Hükümlü hakkında yeni hüküm tesisine ve uyarlama yargılaması yapılmasına yer olmadığına ve uyarlama öncesi mahkememizin 10/03/2015 tarih ve 2014/1431-2015/223 E-K sayılı ilamında verilen hükmün kaldığı yerden devamı ile aynen infazına" şeklinde hüküm verilen Hasan ve Emine oğlu, 1992 Aleppo doğumlu, Solaklı Belediyesi Atatürk Mah. 65 sok. No:6 Yüreğir/ADANA adresinde kayıtlı ALİ GASIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakkında verilen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.