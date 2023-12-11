T.C.

ADANA 26 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .40246708-2022/206-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan sanık Mehmet ve Fatma'dan olma01/04/1979 Andırındoğumlu, Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi Canbaz nüfusuna kayıtlı49******368 TC Kimlik nolu FATİH KUŞCU hakkında yapılan yargılama sonucunda 6136 sayılı yasaya muhalefet suçu yönünden 6136 S.Y. 13/1 maddesi, 5237 Sayılı TCK.nun 50/1-a,52/2,52/4 maddeleri gereğince sonuç olarak 6000 TL adli Para, 500 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişverilenhüküm sanık Fatih Kuşcu' a tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.