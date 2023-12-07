T.C.

ADANA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2021/62

Karar No: 2023/23

İLAN

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Abdulvahhab ve Felek oğlu 1999 İdlib doğumlu,sanık Raken El HALLAK hakkında yapılan yargılama sonucunda atılı suçun unsurları oluşmadığı anlaşıldığından5271 Sayılı CMK.nun 223/2-a maddesi gereğince beraatine karar verilmiş ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıtkatibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın da Hakime onaylattırılması suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceği, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine dair verilen hüküm sanık Raken El HALLAK' a tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİSETİSİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.