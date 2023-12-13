T.C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/880 Esas

İ L A N

Davacı, ALATTİN BAYRAM ilebir kısım davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Adana ili, Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi, 6233 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmazın tapu maliki olan davalı SALİH TAMTEK adına çıkartılan davetiyeler bila iade edildiğinden, zabıtaca tarafından adresleri tespit edilemediğinden taraflara ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olup, duruşmanın atılı olduğu 27/06/2024 günü saat 11:10'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi halde gıyablarında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı SALİH TAMTEK'e ilanen tebliğ olunur.