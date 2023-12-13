T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO :2023/284 Esas İLAN

Davacılar, İBRAHİM CEREN, OSMAN CEREN, ZEKERİYA CEREN ileDavalılar, ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI, SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Adana İli, Sarıçam İlçesi, Mustafalar Mahallesi, 1205 nolu parselin yolagöre solunda 1204 parsel ile yol arasında kalan taşınmazın davacılar İbrahim CEREN15616275216 TC Kimlik Numaralı, Osman CEREN 15622275088 TC Kimlik Numaralı, Zekeriya CEREN15595275986 TC Kimlik Numaralı adına tescili istenilmektedir.Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müraacatları ilanen tebliğ olunur. 19/09/2023