T. C. ADIYAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

TMK'nin 713/4'üncü maddesi geregi, dava konusu dava konusu Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Kemerkaya Köyü, Köyiçi mevkii, doğusu tapusuz, batısı 101 ada 1 parsel, kuzeyi 101 ada 1 parsel, güneyi tapusuz olan 3.000 m² yüzölüçümündeki taşınmazın olağanüstü zamanaşımı nedenine dayalı tescil talebi bulunduğundan, kosullarinin gerçeklesmedigine dair itiraz var ise mahkememiz dosyasına bildirilmesi gerektigi, tescil talebine karşı çıkanların ve dava konusu yer üzerinde hak talep edenlerin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 günlük süre içerisinde Mahkememize başvurmalari gerektigi hususu ilan olunur. 11/06/2026