T.C. AKSARAY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ)

SATIŞ MEMURLUĞU 2022/119 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/119 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.30/11/2023

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Dikmen /Köyü128 Ada, 28 Parsel

Yüzölçümü : 19.429,40 m2

Kıymeti : 115.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 14:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 14:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 14:32

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Taşpınar/Erenler Mah. 274 Ada, 7 Parsel

Yüzölçümü : 16.990,60 m2

Kıymeti : 510.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 14:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 14:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 14:42

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpınar/Erenler Mah. 299 Ada 36 Parsel

Yüzölçümü : 46.089,22 m2

Kıymeti : 1.380.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 14:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 14:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 14:52

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.