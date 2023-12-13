T.C. AKSARAY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/101 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/101 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.06/12/2023
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Taşpazar Mah. 3979 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 688 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 3 Kat
Kıymeti : 2.962.603,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Beyan 6285 Sayılı Kanunun 11 Mad. Gereğince Ruhsat Verilmiştir
Yüzölçümü : 688 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 3 Kat
Kıymeti : 2.962.603,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Beyan 6285 Sayılı Kanunun 11 Mad. Gereğince Ruhsat Verilmiştir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 13:35
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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