T.C. AKSARAY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/101 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/101 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.06/12/2023

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Taşpazar Mah. 3979 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 688 m2

İmar Durumu :Ayrık Nizam 3 Kat

Kıymeti : 2.962.603,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan 6285 Sayılı Kanunun 11 Mad. Gereğince Ruhsat Verilmiştir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 13:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.