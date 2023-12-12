T.C. AKSARAY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU2022/71 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.29/11/2023
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Çimeli Yeniköy Köy 133 Ada, 9 Parsel
Yüzölçümü : 27.408 m2
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı Kanun Kapsamındadır. Şerh İle Birlikte Satılacaktır.
Yüzölçümü : 27.408 m2
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı Kanun Kapsamındadır. Şerh İle Birlikte Satılacaktır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 13:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe, Çimeli Yeniköy Köy 133 Ada 10 Parsel
Yüzölçümü : 27.408 m2
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı Kanun Kapsamındadır. Şerh İle Birlikte Satılacaktır.
Yüzölçümü : 27.408 m2
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı Kanun Kapsamındadır. Şerh İle Birlikte Satılacaktır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 13:40
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Sağlık Kasabası 341 Ada, 4 Parsel,
Yüzölçümü : 700 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 875.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 700 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 875.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 13:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 13:50
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe, Kılıçarslan Mah. 650 Ada, 84 Parsel
Yüzölçümü : 397,85 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 3 kat
Kıymeti : 1.420.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 397,85 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 3 kat
Kıymeti : 1.420.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 14:01
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe, Kılıçarslan Mah. 7516 Ada 3 Parsel
Yüzölçümü : 493 m2
İmar Durumu : Ayrık nizam 5 kat
Kıymeti : 2.965.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 493 m2
İmar Durumu : Ayrık nizam 5 kat
Kıymeti : 2.965.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 14:11
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Ereğlikapı Mah. 2282 Ada 15 Parsel 3. kat: 8 Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : Brüt 155 m2
Arsa Payı : 1/11
İmar Durumu : Ayrık nizam 5 kat
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Eklenti, Ek-Kömürlük, Yönetim Planı 02/10/2002
Yüzölçümü : Brüt 155 m2
Arsa Payı : 1/11
İmar Durumu : Ayrık nizam 5 kat
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Eklenti, Ek-Kömürlük, Yönetim Planı 02/10/2002
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 14:21
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#İlangovtr Basın no ILN01946847