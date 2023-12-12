T.C. AKSARAY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU2022/71 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.29/11/2023

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Çimeli Yeniköy Köy 133 Ada, 9 Parsel

Yüzölçümü : 27.408 m2

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı Kanun Kapsamındadır. Şerh İle Birlikte Satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe, Çimeli Yeniköy Köy 133 Ada 10 Parsel

Yüzölçümü : 27.408 m2

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı Kanun Kapsamındadır. Şerh İle Birlikte Satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 13:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Sağlık Kasabası 341 Ada, 4 Parsel,

Yüzölçümü : 700 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 875.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 13:50

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe, Kılıçarslan Mah. 650 Ada, 84 Parsel

Yüzölçümü : 397,85 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam 3 kat

Kıymeti : 1.420.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 14:01

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe, Kılıçarslan Mah. 7516 Ada 3 Parsel

Yüzölçümü : 493 m2

İmar Durumu : Ayrık nizam 5 kat

Kıymeti : 2.965.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 14:11

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Ereğlikapı Mah. 2282 Ada 15 Parsel 3. kat: 8 Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü : Brüt 155 m2

Arsa Payı : 1/11

İmar Durumu : Ayrık nizam 5 kat

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Eklenti, Ek-Kömürlük, Yönetim Planı 02/10/2002

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 14:21

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.