T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/3 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TELATİYE Mahalle/Köy, Kızılcıkkoyağı Mevkii, 110 Ada, 276 Parsel,

Adresi : Telatiye Mahallesi Telat Efendi Sokak 110 Ada 276 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 4.983,72 m2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 15.515.800,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Teiaş genel müdürlüğü lehine irtifak hakkı vardır (31113,41 m 2 lik irtifak hakkı vardır ) ( Başlama tarihi 01/07/2015 süre 99 yıl )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2024 - 10:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 10:07

05/12/2023(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.