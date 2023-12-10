T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ZİLYETLİK İLANI

ESAS NO : 2023/283 Esas

"Alanya Okurcalar Mahallesinde kain, kuzeyinde Mustafa Demir kullanımı, güneyinin İdris Demir, batısının yol ve doğusunun hali arazi bulunan toplam 1.150,70 m2'lik tapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/283 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı ÜMMÜ ÖRS adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur."