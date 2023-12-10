T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ZİLYETLİK İLANI

ESAS NO : 2023/261 Esas

"Alanya Kargıcak Mahallesinde kain, güneyinde ve batısında orman, kuzeyinde 523 Ada 1 Parsel, kuzeyinde 525 Asa 1 Parsel ve kuzeydoğusunda 524 Ada 1 Parsel bulunan toplam 17.393,19 m2'lik tapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/261 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı APDURAHMAN SÖNMEZ adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur."