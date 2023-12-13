T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ZİLYETLİK İLANI

ESAS NO : 2023/111 Esas

"Alanya Türkler Mahallesinde kain, kuzeyinin tapulu 199 Ada 3 Parsel, doğusunun Ahmet Ersoy kullanımı ve 198 Ada 1 Parsel, batısının Ahmet Özdemir kullanımı ve güneyinin Kapaklıtaş Devlet Ormanı bulunan toplam 2.177,99 m2'lik tapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/111 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı Mehmet Ersoy adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur."