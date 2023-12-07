T.C. ANKARA 21. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/355

KARAR NO : 2023/125

Davacı , SİNAN SEYYİRDEN ile Davalı , NAWAL GHABBAR arasında (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi ekli kararda açıklanacağı üzere:

Davanın KABULÜ ve tarafların karşılıklı anlaşmalarını içeren duruşmadaki beyanlarının tasdiki sureti ile; Aksaray ili, Merkez ilçesi, Şifahane mahallesi/köyü, cilt no: 30, hane no:58'de nüfusa kayıtlı Zeki ve Hamide oğlu 17/04/19XX doğumlu XXXT.C. Kimlik numaralı Davacı SİNAN SEYYİRDEN ile aynı yerde nüfusa kayıtlı NG2582XXX pasaport nolu 23/07/19XX doğumlu Fas krallığı uyruklu Davalı NAWAL GHABBAR' ın TMK'nın 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 99,20 .-TL karar ve ilâm harcının davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Davacı tarafça yapılan 80,70.- TL harç gideri, 146,00.- TL tebligat ve müzekkere gideri, 150,00-tl tercüman ve 1.321,60-TL ilanen tebligat ücreti olmak üzeretoplam1.698,30.- TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair; Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.