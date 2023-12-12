T.C. ANKARA 26. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/664 Esas

DAVALI: BURÇİN GÜL

Davacı PELİN TATAR ile Davalı BURÇİN GÜL arasındaki nafaka davasında yapılan yargılamasında; Davacı tarafından 09/10/2022 tarihli tevzi formu ile davalı aleyhine açılan nafaka artırımı davasında tarafların Ankara 6. Aile Mahkemesinin 2003/1789 E. 2004/1690 K. Sayılı boşanma kararı ile davacıya dava tarihinden itibaren hükmedilen 750 TL yoksulluk nafakasının 5000 TL'ye yükseltilmesinin talep edildiği mahkememizin 11/10/2022 tarihli tensip zaptı ile HMK. 139. maddesi gereğince çıkarılacak davetiyede “taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğinin” ihtarına, ön inceleme duruşmasının 05/03/2024 günü saat 09:50'ye bırakılmasına tensiben karar verildi. Davetiye yerine geçmek üzere tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur.