T.C. ANKARA 27.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO. : 2020/574

KARAR NO. : 2023/754

Mala Zarar Verme suçundan sanık Hasan ve Münevver kızı 26.08.1960 d.lu GÖNÜL ALP hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık GÖNÜL ALP 'ın üzerine atılı Mala Zarar Verme suçundan TCK' nun 151/1,168/2,58/6 Maddeleri gereğince 2 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına; Cumhuriyet Savcısı huzurunda talebe uygun katılan vekilinin yüzüne karşı, tarafların yokluğunda katılan taraf yönünden tefhim, yokluğunda karar verilen sanık yönünden tebliğ tarihinden itibaren, yedi gün içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyan tutanağa geçirilmek ya da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açık olarak;

Karar verildiği ancak ilamın bütün aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince Sanık GÖNÜL ALP' a ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.