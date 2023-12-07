T.C. ANKARA 27.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO. : 2020/102

KARAR NO. : 2023/845

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Murat ve Nazmiye'den olma 27.04.1997 d.lu OĞUZHAN GÜÇLÜ hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık OĞUZHAN GÜÇLÜ' nün üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK' nun 204/1,58/6Maddeleri gereğince 2 Yıl Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına; Cumhuriyet Savcısı huzurunda talebe uygun, sanığın yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren, yedi gün içerisinde, mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyan tutanağa geçirilmek ya da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere ;

Karar verildiği ancak ilamın bütün aramalara rağmen sanığın bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince Sanık OĞUZHAN GÜÇLÜ' ye ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.