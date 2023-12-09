T.C. ANKARA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2019/740

DAVALILAR : 1- ALP ASLAN GÜRBÜZLER Turgut Özal Mah 1946 Sk No: 2/08 Yenimahalle/ ANKARA

2- MEDES ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL GAYRİMENKUL OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Akarbaşı Mah. Kıbrı Şehitleri Cad. No:55 Odunpazarı/Eskişehir Odunpazarı / ESKİŞEHİR

3- CELAL KILIÇ Hoşdere Caddesi, Şair Baki Sok. No: 7/3 Çankaya/Ankara Çankaya/ ANKARA

Davacı Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 07/03/2024 günü saat: 14:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.