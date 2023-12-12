T.C. ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2023/265 Esas

DAVALI : KADİR SAVAŞ ABACILAR

Davacılar, ASUMAN AYDIN, AYŞE ELİF ENGÜR, EBRU SOY, İBRAHİM FATİH UĞURLU tarafından davalılar KADİR SAVAŞ ABACILAR ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası nedeniyle;

Davalı Kadir Savaş ABACILAR'ın adresinin tebliğe elverişli olmadığı ve yapılan tüm aramalara rağmen tebliğe elverişli adresine ulaşılamadığı görülmekle dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 7 günü müteakip 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.