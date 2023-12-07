T.C. ANKARA BATI 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/652 Esas

Mahkememizin 13/09/2023 tarih, 2023/652 esas 2023/700 sayılı kararı ile Hakaret ve Tahdit suçlarından sanık Mahmoud BHANAAH' ın yapılan yargılaması sonucunda; Her ne kadar sanık Mahmoud Shanaah hakkında müştekiye yönelik olarak TCK 125/1 ve 106/1-1.cümle maddeleri gereğince hakaret ve tehdit suçlarını işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, sanığın atılı suçları işleyip işlemediği hususu sabit olmadığından CMK 223/2-e maddesi gereğince AYRI AYRI BERAATİNE, karar verilmiş olup,

İş bu mahkeme kararına ilişkin iş bu ilan metninin Türkiye Geneli ilk 5 gazetenin birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 15 gün sonra kararın Mahmoud Shanaah' a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 gün içinde içerisinde mahkememize verilecek veya başka mahkemeler aracılığı ile mahkememize gönderilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine tutturulacak tutanakla ya da sanığın ceza infaz kurumunda bulunması halinde aynı şekilde cezaevi idaresine yazılı veya sözlü olarak müracaat etmesi durumunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna gidilebileceği, aksi halde kararın kesinleştirilerek infaza verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.