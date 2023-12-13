T.C. ANTALYA 7. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2021/450 Esas 06/12/2023 İLAN METNİ

Davacı , KUTAY YEŞİLTEPE ileDavalı , NADEZDA YEŞİLTEPE YURCHENKO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı NADEZYA YEŞİLTEPE YURCHENKO olarak duruşmanın 28/03/2024 günü saat 09:00 'a bırakıldığı ve"belirli gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yapmanız;duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR.