T.C.ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1137 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalı EROL ÇALGICI aleyhine açılan Kamulaştırma davasında verilen tensip ara kararı gereğince;

Dava konusu;Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Yeşildere mahallesi, 2870 sokak üzeri imar planında park olarak ayrılan yerdeki muhdesata davacı MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumeti MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na yöneltmeleri gerektiği, belirtilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin hak ve sahipleri adına Vakıflar Bankası Antalya Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/11/2023