T.C.

ANTALYA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

8. CEZA DAİRESİ

Sayı : 2023/1935 Esas

2023/2329 Karar

İLAN

Sanık Muhammed El Ahmet hakkında Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/65 Esas 2023/159 Karar sayılı kararı ile hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin karara karşı istinaf başvurusu yapılması üzerine dosyanın dairemize gönderildiği, dairemizin 12/09/2023 tarih 2023/1935 Esas 2023/2329 Karar sayılı kararı ile "Yerel mahkemece sanık hakkında verilen mahkumiyet kararında; usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, yeterli gerekçeyi taşıdığı; iddianame içeriği ve tüm dosya kapsamından, suç tarihinin 23/12/2021 ve 24/12/2021 tarihleri olmasına karşın gerekçeli kararda suç tarihinin sadece 23/12/2021 olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir maddi hata kabul edilerek; Sanık Muhammed El Ahmet'in istinaf başvurusunun esastan reddine,Gerekçeli kararın sanığa tebliğinden itibaren 15 günlük süresi içerisinde Dairemize ya da Dairemize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Ceza Mahkemesine ibraz edilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine sözlü beyanın zapta geçirtilmesi veya cezaevinde bulunulması durumunda cezaevi idaresine müracaat ederek tutanağa bağlatmak suretiyle verilen karara karşı Yargıtay'da temyizi kabil olmak üzere verilen kararın, sanığın mevcut adreslerine tebliğ edilememesi üzerine 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, ilan metni ve ilan suretinin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Mahkemeler Divanhanesinde 1 ay süre ile asılı kalmasına, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 05.12.2023