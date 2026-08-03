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T .C. ARHAVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

04-08-2026 00.00
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T .C. ARHAVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Teiaş İdaresi tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar aleyhine Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında, kamulaştırma kanunun 4650 S.K ile değişik10. Maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ve maliklerinin özellikleri yazılı taşınmazlarda, yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği, Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedel aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonucunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S,K gereğince saptanmasının müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Ziraat Bankasına yatırılmasına ve bedelin yatırması üzerinde taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma konunun 4650 S.K ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR .


ESAS NO		DAVALILARKÖY-MAH.ADA-PARSELKAMU.ALANI(M2)DURŞMA GÜNÜDURUŞMA SAATI
12026/122Ali Ahmet Sarıbaş, Reşat Sarıbaş, İlyas Sarıbaş, Erol Sarıbaş, Mehmet SarıbaşDereüstü129/541070,7614/10/2026
22026/123Sulbiye Torunlar, Yasar torunlar, Ali Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Hızırpaşa Torunlar, Nurhan Bayram, Seyhan Akkaya, Orhan Torun, Şinası Torun, Levent TorunDereüstü129/52157,7114/10/2026
32026/124Meryem GümüşDereüstü111/79448,1314/10/2026
42026/125Alirıza Akgümüş, Sulbiye Aydın, Nahide AtikDereüstü111/109164,7614/10/2026
52026/126Fuat Bulut, Ayla Bulut Sonbay, Leyla Bulut Soyder, Paşa Bulut, Ayşe Bayram Poyraz, Naime Bayram Bilgin, Lütfiye Sofuoğlu, Recep Paşa Yılmaz, Ayşe Öztabak, Yaşar Yılmaz, Necmiye Yılmaz Sofuoğlu,Dereüstü111/992420,2214/10/2026
62026/127Orhan Çolak, Ali Çolak, Aynur Tetiklitop, Yavuz Çolak, Mustafa Çolak, Nusret Çolak, Naziye Siyah, Emine Çolak, Nuri Çolak, Zekiye Küçük, Muzaffer Yılmaz, Nezaket Karadeniz, Mustafa Kemal Çolak, Bilgin Torunlar, Seda Torunlar Yılmaz, Tuncay Torunlar, Ahmet Turgay Torunlar, Emine Kılıç, Ayşe Torunlar, Memmune Cordan, Ayhan Çakmak, Nural M. Balta, Ayla Öztürk, Aysun Çolak, Sulbiye Sofi, Muhittin Çolak, Ergin Çolak, Nermin Çolak, Zulfiye Çolak, Aylin İskender, Şevket Ertürk, Arzu Çil, Sadık Çolak, Tülay Özkoyuncu, Aysel Akbaşoğlu, Hana İfe Gül, Şükrü İskender, Zekeriya İskender, Uzeyme Şener, Yahya İskender, Nursefa Bayramoğlu, Rıdvan İskender, Sakibe Büyük Yıldız, Rüveyda Ayhan, Atike ÖzkanDereüstü111/26662,2214/10/2026
72026/128Nevzat Torunlar, Müzeyyen Uçar, Ayşe Çakmak, Seyfettin Çağ, Hatice Çağ, Muzaffer Aktaş, Şefika UçarDereüstü111/125355,1814/10/2026
82026/129Fatma Özçakmak, Mustafa Kemal Öztabak, Aydın Öztabak, Fatma Öztabak, Emine Şekeroğlu, Makbule Öztabak, Mehmet Öztabak, Metin Öztabak. İsmail Öztabak, Safiye Ocaklı, Nadir Öztabak, Kamil Öztabak, Mehmet Nuri Öztabak, Emine Koyuncu, Ayşe Özgümüş, Yaşar Öztabak, Fatma Öztabak, Yasemin ÖztabakDereüstü111/1231560,7014/10/2026
92026/130İdris Yüz,Dereüstü111/94
111/49		137,44
1440,92		14/10/2026
102026/131Mehmet Yüz, Fatam AydınDereüstü111/93235,5314/10/2026
112026/132Ali Yüzüncüoğlu, Yaşanur Alın, Yaşar Yüz, Gülşen Yüz, Gonca Öztatar, Mehmet YüzDereüstü111/521523,6514/10/2026
122026/133Mehmet YüzDereüstü111/501713,3314/10/2026
132026/134Mehmet Niyazı Bayram, Emine Bayram, Ali Hikmet Bayram, İsa Bayram, Fatma Poyraz, Naime Bilgin, Ayşe PoyrazDereüstü111/74134,7714/10/2026
142026/135Metin Öztabak, İsmail ÖztabakDereüstü111/110100,5514/10/2026
152026/136Zeki Karabuludt, Fahri Karabulut, Hatice Kazanç, Emine TürkDereüstü111/2542,6014/10/2026
162026/137Turgut ÖztürkDereüstü115/14337,0414/10/2026
172026/138Emine Özer, Behice Karabina,Fatma Öztürk, Emine Demircioğlu, Şükran Özer, Mehmet ÖzerDereüstü115/16434,3214/10/2026
182026/139Rasim Öztürk, Helim Akgümüş, Yaşar Akgümüş,Dereüstü115/151450,1114/10/2026
192026/140Senai Öztürk, Bahri Öztürk, Halim Öztürk, Nurdan Okumuş, Sebahattin Öztür, Saadettin Öztür, Serkan Öztürk, Serdar ÖztürDereüstü115/541048,5714/10/2026
202026/141İlhane Yılmaz, Orhan Yılmaz, Yaşar Yılmaz, Fuat Yılmaz, Turan Yılmaz, Mehmet Ali Grsel, Ayşe Mazlum, Ayşe Tamuzun, Hatice Yılmaz, Emine Özer, Ali Sarı, Şevki Sarı, Mustafa Sarı, Kazime Sarı, Lütfiye Okumuş, Mehmet Fevzi Çelik, Ahmet Çelik, Hasret Çelik, Sevgi Çiçek, Mehmet Yılmaz, Aliye Kasap, Tahsin Yılmaz, Yavuz Yılmaz, Besim Yılmaz, Sevim Tuzcu, Kubilay Yılmaz, Barış Yılmaz, Naime Yılmaz, Ayşe Belül, Ayşe Okumuş,Kireçlik115/532090,1614/10/2026
212026/142Sebahat Türk, Hidayet Dağ, Ayşe Küçükay, Namık Kemal Yüzüncü, Fikri Yüzüncü, Mehmet Yüzüncü, Güldal Yüüncü, Nazlı Yüzüncü, Muazzez Turaman, Seniha Filibelioğlu, Müşerref Demirel, Ayten Toraman, Ulvi Demirel, Mustafa Kemal Demirel, Ulviye Hekimoğlu, Mehmet Tahir Demirel, Ayşe Savaş, Sabri Köseoğlu, Saim Köseoğlu, Hatice Tükek, Atıf Köseoğlu, Tahsin Yılmaz, Yavuz Yılmaz, Besim Yılmaz, Sevim Tuzcu, Nadia Yüzüncü, Sezai Yüzüncü, Nadir Yüzüncü, Fatma Yüzüncü, Murat Saydar, Türkan Şengün, Mustafa Türkoğlu, Şaziye Saydar, Emine Saydar, Günay Uzuner, Ülkü Türkoğlu, Tunç Türkoğlu, Barış Nazif Türkoğlu, Yalçın Türkoğlu, Ayperi Türkoğlu, Betigül Ceylan, Nevin Türkoğlu, İbrahim Türk, Emine Türk, Osman Türk, Bahri Türk, Sabriye Baydın, Hatice Yüzüncü, Ülvi Türk, Yusuf Ziya Türk, Necmiye Türk, Fatma Türkoğlu, Yavuz Türkoğlu, Fatma Yüzüncü, Mustafa Türkoğlu, Ayten Akyüz, Melahat Gülhan. Ayşe Yüzüncü, İsmail Küçükay, Şaziye Küçükay, Ali Küçükay, Fatma Türk, Meryem Türk, Celal Türk, Ayşe TürkKireçlik150/11
150/16		99,65
260,15		14/10/2026
222026/143Musa TürkKireçlik150/12315,4714/10/2026
232026/144Hayrettin Türk, Ayşe Seçen Sevil YükselKireçlik150/1452,4714/10/2026
242026/145Perihan Güven, Behice Yazıcı, Ümran Gürsel, Nermin Yüzüncü, Orhan Yüzüncü, Mustafa Yüzüncü, Özlem AşıkKireçlik150/151526,7514/10/2026
252026/146Gürman Yüzüncü, Burhan Yüz, Neslihan Yıldırım,Kireçlik150,17276,1514/10/2026
262026/147Hurşit Ali yüzüncüDereüstü150/18153,3314/10/2026
272026/148Nermin Güneş, Hamdi Özgün, Mehmet Emin Özgün,Kireçlik129/241501,3114/10/2026
282026/149İsa Özcan, Meryem Özcan, Hüseyin Karadeniz, Cemal Karadeniz, Hasan Karadeniz, Saniye Sönmez, Ayşe Gençoğlu, Emine Karadeniz, Mehmet Özbirinci, Musa Kazım Birinci, Naci Özbirinci, Şadi Özbirinci, Alper Özbirinci, Suzan Çelenk, Eren Büyüklü, Nurdan Okumuş, Bahri Öztürk, Halim Öztur, Sebahattin Öztur, Saadettin Öztur, Sekan Öztur, Serdar ÖzturKireçlik130/13271,4214/10/2026
292026/150Meliha ÖzturKireçlik132/19595,6314/10/2026
302026/151Seniha Filibelioğlu, Muazzez Turaman, Ulviye Hekimoğlu, Mehmet Tahir Demirel, Ayşe Savaş, Ayten Toraman, Müşerref Gülen, Mehmet Alper, Ulvi Demirel, Şükrü Velioğlu, Hidayet Vardal, Zekiye Erten, Mustafa Tuncer Velioğlu, Erden Alper, Mustafa Kemal DemirelKireçlik132/23
132/22		1887,84
1724,50		14/10/2026
312026/152Muzeyyen Özen, Fatma Etik, Engin Etik, Yaşar Etik, Şenol EtikKireçlik132/242009,5114/10/2026
322026/153Fatma Turaman, Saniye Turaman, Ayşe Turaman, Ertuğrul Turaman, Sevim Saatçı, Hulusi Sarıoğlu, Cengiz Sarıoğlu, Mehmet Sarıoğlu, Nuriye Sarıoğlu, Reşat Dinçer, Emine Atagül, Kadir Dinçer, Fatma Sönmeziç, Kemal Dinçer, Reyhan Özgür, Hasan Dinçer, Nurdan Ergin, Ayşe Suratoğlu, Hüsniye ÇorbacıoğluKireçlik132/25
134/5		1281,30
2038,38		14/10/2026
342026/154Meryen Turhan, Emine Turhan, Ayhan Turhan, Adil Turhan, Behice Turhan, Naciye Turhan, Fatma Uzun, Yılmaz Uzun, Kahraman Uzun, Ülken İşgüderoğlu, Emel Uzun, Meryem Uzun, İnci Uzun Ahmet Uzun, Atilla Turhan, Makbule TurhanKireçlik132/275362,3414/10/2026
342026/155Muzayyen Turaman, Metin Turaman, İsmail Hakkı Turaman, Nafiye Turaman, Osman Zeki Turaman, Ayşe Turaman, Elif Turaman, Fatma Asıl Yazıcı, Mehmet Yaşar TuramanKireçlik132/351121,3014/10/2026
352026/156Yakup Turaman, Ali Kemal Turaman, Kadriye Turaman, Coşkun Turaman, Hatice ŞeşenoğluKireçlik132/37967,9914/10/2026
362026/157Hasan Şevki TuramanKireçlik132/361806,2314/10/2026
372026/158Cemal Azmi Turaman, Sevil Özsoy, Kadriye Akçay, Emine Günbeyaz, Fatma Günbeyaz, Şükriye Atlı, Ümmiye Güneri, Aliye Kara, Aysel Çufaoğlu, Nezaket Kazancı, Cemil Toraman, Necla Toraman, Şükriye Atlas, Beyhan Gürkan, Mehmet Yaşar TuramanKireçlik132/34947,7214/10/2026
382026/159Hatice Günbeyaz, Ayşe Günbeyaz, Osman Günbeyaz, Recep Günbeyaz, Mehmet Günbeyaz, Makbule Kara, Bedriye Kasap, Fatma Özgen, Hatice Günbeyaz Kasap, Sabriye Günbeyaz, Asım Turaman, Yakup Turaman, Kemal Turaman, Şennur Günbeyaz, Emine Şeşen, Suzan Günbeyaz, Dilek Günbeyaz, Yaşar Günbeyaz, Merve Ayanaoğlu, Kadriye Turaman, Coşkun Turaman, Hatice Şeşenoğlu, Fatma Aydın, Gürsel Aydın, Gülderen Aydın, Mehmet Uzuner, Zekiye Ataselim, Aydın Uzuner, Hülya Kara, Dilek Kara, Fikri Gönül, Ali Gönül, Sabri Gönül, Hatce Dişli, Kenan Gönül, Aysel Gönül, Aysun Gönül,Kireçlik134/8
134/18
134/17
134/20		123,15
27,72
531,86
1110,71		14/10/2026
#İlangovtr Basın no ILN02519548