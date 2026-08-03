T .C. ARHAVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T .C. ARHAVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Teiaş İdaresi tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar aleyhine Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında, kamulaştırma kanunun 4650 S.K ile değişik10. Maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ve maliklerinin özellikleri yazılı taşınmazlarda, yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği, Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedel aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonucunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S,K gereğince saptanmasının müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Ziraat Bankasına yatırılmasına ve bedelin yatırması üzerinde taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma konunun 4650 S.K ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR .
ESAS NO
|DAVALILAR
|KÖY-MAH.
|ADA-PARSEL
|KAMU.ALANI(M2)
|DURŞMA GÜNÜ
|DURUŞMA SAATI
|1
|2026/122
|Ali Ahmet Sarıbaş, Reşat Sarıbaş, İlyas Sarıbaş, Erol Sarıbaş, Mehmet Sarıbaş
|Dereüstü
|129/54
|1070,76
|14/10/2026
|2
|2026/123
|Sulbiye Torunlar, Yasar torunlar, Ali Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Hızırpaşa Torunlar, Nurhan Bayram, Seyhan Akkaya, Orhan Torun, Şinası Torun, Levent Torun
|Dereüstü
|129/52
|157,71
|14/10/2026
|3
|2026/124
|Meryem Gümüş
|Dereüstü
|111/79
|448,13
|14/10/2026
|4
|2026/125
|Alirıza Akgümüş, Sulbiye Aydın, Nahide Atik
|Dereüstü
|111/109
|164,76
|14/10/2026
|5
|2026/126
|Fuat Bulut, Ayla Bulut Sonbay, Leyla Bulut Soyder, Paşa Bulut, Ayşe Bayram Poyraz, Naime Bayram Bilgin, Lütfiye Sofuoğlu, Recep Paşa Yılmaz, Ayşe Öztabak, Yaşar Yılmaz, Necmiye Yılmaz Sofuoğlu,
|Dereüstü
|111/99
|2420,22
|14/10/2026
|6
|2026/127
|Orhan Çolak, Ali Çolak, Aynur Tetiklitop, Yavuz Çolak, Mustafa Çolak, Nusret Çolak, Naziye Siyah, Emine Çolak, Nuri Çolak, Zekiye Küçük, Muzaffer Yılmaz, Nezaket Karadeniz, Mustafa Kemal Çolak, Bilgin Torunlar, Seda Torunlar Yılmaz, Tuncay Torunlar, Ahmet Turgay Torunlar, Emine Kılıç, Ayşe Torunlar, Memmune Cordan, Ayhan Çakmak, Nural M. Balta, Ayla Öztürk, Aysun Çolak, Sulbiye Sofi, Muhittin Çolak, Ergin Çolak, Nermin Çolak, Zulfiye Çolak, Aylin İskender, Şevket Ertürk, Arzu Çil, Sadık Çolak, Tülay Özkoyuncu, Aysel Akbaşoğlu, Hana İfe Gül, Şükrü İskender, Zekeriya İskender, Uzeyme Şener, Yahya İskender, Nursefa Bayramoğlu, Rıdvan İskender, Sakibe Büyük Yıldız, Rüveyda Ayhan, Atike Özkan
|Dereüstü
|111/26
|662,22
|14/10/2026
|7
|2026/128
|Nevzat Torunlar, Müzeyyen Uçar, Ayşe Çakmak, Seyfettin Çağ, Hatice Çağ, Muzaffer Aktaş, Şefika Uçar
|Dereüstü
|111/125
|355,18
|14/10/2026
|8
|2026/129
|Fatma Özçakmak, Mustafa Kemal Öztabak, Aydın Öztabak, Fatma Öztabak, Emine Şekeroğlu, Makbule Öztabak, Mehmet Öztabak, Metin Öztabak. İsmail Öztabak, Safiye Ocaklı, Nadir Öztabak, Kamil Öztabak, Mehmet Nuri Öztabak, Emine Koyuncu, Ayşe Özgümüş, Yaşar Öztabak, Fatma Öztabak, Yasemin Öztabak
|Dereüstü
|111/123
|1560,70
|14/10/2026
|9
|2026/130
|İdris Yüz,
|Dereüstü
|111/94
111/49
|137,44
1440,92
|14/10/2026
|10
|2026/131
|Mehmet Yüz, Fatam Aydın
|Dereüstü
|111/93
|235,53
|14/10/2026
|11
|2026/132
|Ali Yüzüncüoğlu, Yaşanur Alın, Yaşar Yüz, Gülşen Yüz, Gonca Öztatar, Mehmet Yüz
|Dereüstü
|111/52
|1523,65
|14/10/2026
|12
|2026/133
|Mehmet Yüz
|Dereüstü
|111/50
|1713,33
|14/10/2026
|13
|2026/134
|Mehmet Niyazı Bayram, Emine Bayram, Ali Hikmet Bayram, İsa Bayram, Fatma Poyraz, Naime Bilgin, Ayşe Poyraz
|Dereüstü
|111/74
|134,77
|14/10/2026
|14
|2026/135
|Metin Öztabak, İsmail Öztabak
|Dereüstü
|111/110
|100,55
|14/10/2026
|15
|2026/136
|Zeki Karabuludt, Fahri Karabulut, Hatice Kazanç, Emine Türk
|Dereüstü
|111/25
|42,60
|14/10/2026
|16
|2026/137
|Turgut Öztürk
|Dereüstü
|115/14
|337,04
|14/10/2026
|17
|2026/138
|Emine Özer, Behice Karabina,Fatma Öztürk, Emine Demircioğlu, Şükran Özer, Mehmet Özer
|Dereüstü
|115/16
|434,32
|14/10/2026
|18
|2026/139
|Rasim Öztürk, Helim Akgümüş, Yaşar Akgümüş,
|Dereüstü
|115/15
|1450,11
|14/10/2026
|19
|2026/140
|Senai Öztürk, Bahri Öztürk, Halim Öztürk, Nurdan Okumuş, Sebahattin Öztür, Saadettin Öztür, Serkan Öztürk, Serdar Öztür
|Dereüstü
|115/54
|1048,57
|14/10/2026
|20
|2026/141
|İlhane Yılmaz, Orhan Yılmaz, Yaşar Yılmaz, Fuat Yılmaz, Turan Yılmaz, Mehmet Ali Grsel, Ayşe Mazlum, Ayşe Tamuzun, Hatice Yılmaz, Emine Özer, Ali Sarı, Şevki Sarı, Mustafa Sarı, Kazime Sarı, Lütfiye Okumuş, Mehmet Fevzi Çelik, Ahmet Çelik, Hasret Çelik, Sevgi Çiçek, Mehmet Yılmaz, Aliye Kasap, Tahsin Yılmaz, Yavuz Yılmaz, Besim Yılmaz, Sevim Tuzcu, Kubilay Yılmaz, Barış Yılmaz, Naime Yılmaz, Ayşe Belül, Ayşe Okumuş,
|Kireçlik
|115/53
|2090,16
|14/10/2026
|21
|2026/142
|Sebahat Türk, Hidayet Dağ, Ayşe Küçükay, Namık Kemal Yüzüncü, Fikri Yüzüncü, Mehmet Yüzüncü, Güldal Yüüncü, Nazlı Yüzüncü, Muazzez Turaman, Seniha Filibelioğlu, Müşerref Demirel, Ayten Toraman, Ulvi Demirel, Mustafa Kemal Demirel, Ulviye Hekimoğlu, Mehmet Tahir Demirel, Ayşe Savaş, Sabri Köseoğlu, Saim Köseoğlu, Hatice Tükek, Atıf Köseoğlu, Tahsin Yılmaz, Yavuz Yılmaz, Besim Yılmaz, Sevim Tuzcu, Nadia Yüzüncü, Sezai Yüzüncü, Nadir Yüzüncü, Fatma Yüzüncü, Murat Saydar, Türkan Şengün, Mustafa Türkoğlu, Şaziye Saydar, Emine Saydar, Günay Uzuner, Ülkü Türkoğlu, Tunç Türkoğlu, Barış Nazif Türkoğlu, Yalçın Türkoğlu, Ayperi Türkoğlu, Betigül Ceylan, Nevin Türkoğlu, İbrahim Türk, Emine Türk, Osman Türk, Bahri Türk, Sabriye Baydın, Hatice Yüzüncü, Ülvi Türk, Yusuf Ziya Türk, Necmiye Türk, Fatma Türkoğlu, Yavuz Türkoğlu, Fatma Yüzüncü, Mustafa Türkoğlu, Ayten Akyüz, Melahat Gülhan. Ayşe Yüzüncü, İsmail Küçükay, Şaziye Küçükay, Ali Küçükay, Fatma Türk, Meryem Türk, Celal Türk, Ayşe Türk
|Kireçlik
|150/11
150/16
|99,65
260,15
|14/10/2026
|22
|2026/143
|Musa Türk
|Kireçlik
|150/12
|315,47
|14/10/2026
|23
|2026/144
|Hayrettin Türk, Ayşe Seçen Sevil Yüksel
|Kireçlik
|150/14
|52,47
|14/10/2026
|24
|2026/145
|Perihan Güven, Behice Yazıcı, Ümran Gürsel, Nermin Yüzüncü, Orhan Yüzüncü, Mustafa Yüzüncü, Özlem Aşık
|Kireçlik
|150/15
|1526,75
|14/10/2026
|25
|2026/146
|Gürman Yüzüncü, Burhan Yüz, Neslihan Yıldırım,
|Kireçlik
|150,17
|276,15
|14/10/2026
|26
|2026/147
|Hurşit Ali yüzüncü
|Dereüstü
|150/18
|153,33
|14/10/2026
|27
|2026/148
|Nermin Güneş, Hamdi Özgün, Mehmet Emin Özgün,
|Kireçlik
|129/24
|1501,31
|14/10/2026
|28
|2026/149
|İsa Özcan, Meryem Özcan, Hüseyin Karadeniz, Cemal Karadeniz, Hasan Karadeniz, Saniye Sönmez, Ayşe Gençoğlu, Emine Karadeniz, Mehmet Özbirinci, Musa Kazım Birinci, Naci Özbirinci, Şadi Özbirinci, Alper Özbirinci, Suzan Çelenk, Eren Büyüklü, Nurdan Okumuş, Bahri Öztürk, Halim Öztur, Sebahattin Öztur, Saadettin Öztur, Sekan Öztur, Serdar Öztur
|Kireçlik
|130/13
|271,42
|14/10/2026
|29
|2026/150
|Meliha Öztur
|Kireçlik
|132/19
|595,63
|14/10/2026
|30
|2026/151
|Seniha Filibelioğlu, Muazzez Turaman, Ulviye Hekimoğlu, Mehmet Tahir Demirel, Ayşe Savaş, Ayten Toraman, Müşerref Gülen, Mehmet Alper, Ulvi Demirel, Şükrü Velioğlu, Hidayet Vardal, Zekiye Erten, Mustafa Tuncer Velioğlu, Erden Alper, Mustafa Kemal Demirel
|Kireçlik
|132/23
132/22
|1887,84
1724,50
|14/10/2026
|31
|2026/152
|Muzeyyen Özen, Fatma Etik, Engin Etik, Yaşar Etik, Şenol Etik
|Kireçlik
|132/24
|2009,51
|14/10/2026
|32
|2026/153
|Fatma Turaman, Saniye Turaman, Ayşe Turaman, Ertuğrul Turaman, Sevim Saatçı, Hulusi Sarıoğlu, Cengiz Sarıoğlu, Mehmet Sarıoğlu, Nuriye Sarıoğlu, Reşat Dinçer, Emine Atagül, Kadir Dinçer, Fatma Sönmeziç, Kemal Dinçer, Reyhan Özgür, Hasan Dinçer, Nurdan Ergin, Ayşe Suratoğlu, Hüsniye Çorbacıoğlu
|Kireçlik
|132/25
134/5
|1281,30
2038,38
|14/10/2026
|34
|2026/154
|Meryen Turhan, Emine Turhan, Ayhan Turhan, Adil Turhan, Behice Turhan, Naciye Turhan, Fatma Uzun, Yılmaz Uzun, Kahraman Uzun, Ülken İşgüderoğlu, Emel Uzun, Meryem Uzun, İnci Uzun Ahmet Uzun, Atilla Turhan, Makbule Turhan
|Kireçlik
|132/27
|5362,34
|14/10/2026
|34
|2026/155
|Muzayyen Turaman, Metin Turaman, İsmail Hakkı Turaman, Nafiye Turaman, Osman Zeki Turaman, Ayşe Turaman, Elif Turaman, Fatma Asıl Yazıcı, Mehmet Yaşar Turaman
|Kireçlik
|132/35
|1121,30
|14/10/2026
|35
|2026/156
|Yakup Turaman, Ali Kemal Turaman, Kadriye Turaman, Coşkun Turaman, Hatice Şeşenoğlu
|Kireçlik
|132/37
|967,99
|14/10/2026
|36
|2026/157
|Hasan Şevki Turaman
|Kireçlik
|132/36
|1806,23
|14/10/2026
|37
|2026/158
|Cemal Azmi Turaman, Sevil Özsoy, Kadriye Akçay, Emine Günbeyaz, Fatma Günbeyaz, Şükriye Atlı, Ümmiye Güneri, Aliye Kara, Aysel Çufaoğlu, Nezaket Kazancı, Cemil Toraman, Necla Toraman, Şükriye Atlas, Beyhan Gürkan, Mehmet Yaşar Turaman
|Kireçlik
|132/34
|947,72
|14/10/2026
|38
|2026/159
|Hatice Günbeyaz, Ayşe Günbeyaz, Osman Günbeyaz, Recep Günbeyaz, Mehmet Günbeyaz, Makbule Kara, Bedriye Kasap, Fatma Özgen, Hatice Günbeyaz Kasap, Sabriye Günbeyaz, Asım Turaman, Yakup Turaman, Kemal Turaman, Şennur Günbeyaz, Emine Şeşen, Suzan Günbeyaz, Dilek Günbeyaz, Yaşar Günbeyaz, Merve Ayanaoğlu, Kadriye Turaman, Coşkun Turaman, Hatice Şeşenoğlu, Fatma Aydın, Gürsel Aydın, Gülderen Aydın, Mehmet Uzuner, Zekiye Ataselim, Aydın Uzuner, Hülya Kara, Dilek Kara, Fikri Gönül, Ali Gönül, Sabri Gönül, Hatce Dişli, Kenan Gönül, Aysel Gönül, Aysun Gönül,
|Kireçlik
|134/8
134/18
134/17
134/20
|123,15
27,72
531,86
1110,71
|14/10/2026