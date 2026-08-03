T .C. ARHAVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Teiaş İdaresi tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar aleyhine Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında, kamulaştırma kanunun 4650 S.K ile değişik10. Maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ve maliklerinin özellikleri yazılı taşınmazlarda, yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği, Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedel aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonucunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S,K gereğince saptanmasının müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Ziraat Bankasına yatırılmasına ve bedelin yatırması üzerinde taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma konunun 4650 S.K ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR .



ESAS NO DAVALILAR KÖY-MAH. ADA-PARSEL KAMU.ALANI(M2) DURŞMA GÜNÜ DURUŞMA SAATI 1 2026/122 Ali Ahmet Sarıbaş, Reşat Sarıbaş, İlyas Sarıbaş, Erol Sarıbaş, Mehmet Sarıbaş Dereüstü 129/54 1070,76 14/10/2026 2 2026/123 Sulbiye Torunlar, Yasar torunlar, Ali Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Hızırpaşa Torunlar, Nurhan Bayram, Seyhan Akkaya, Orhan Torun, Şinası Torun, Levent Torun Dereüstü 129/52 157,71 14/10/2026 3 2026/124 Meryem Gümüş Dereüstü 111/79 448,13 14/10/2026 4 2026/125 Alirıza Akgümüş, Sulbiye Aydın, Nahide Atik Dereüstü 111/109 164,76 14/10/2026 5 2026/126 Fuat Bulut, Ayla Bulut Sonbay, Leyla Bulut Soyder, Paşa Bulut, Ayşe Bayram Poyraz, Naime Bayram Bilgin, Lütfiye Sofuoğlu, Recep Paşa Yılmaz, Ayşe Öztabak, Yaşar Yılmaz, Necmiye Yılmaz Sofuoğlu, Dereüstü 111/99 2420,22 14/10/2026 6 2026/127 Orhan Çolak, Ali Çolak, Aynur Tetiklitop, Yavuz Çolak, Mustafa Çolak, Nusret Çolak, Naziye Siyah, Emine Çolak, Nuri Çolak, Zekiye Küçük, Muzaffer Yılmaz, Nezaket Karadeniz, Mustafa Kemal Çolak, Bilgin Torunlar, Seda Torunlar Yılmaz, Tuncay Torunlar, Ahmet Turgay Torunlar, Emine Kılıç, Ayşe Torunlar, Memmune Cordan, Ayhan Çakmak, Nural M. Balta, Ayla Öztürk, Aysun Çolak, Sulbiye Sofi, Muhittin Çolak, Ergin Çolak, Nermin Çolak, Zulfiye Çolak, Aylin İskender, Şevket Ertürk, Arzu Çil, Sadık Çolak, Tülay Özkoyuncu, Aysel Akbaşoğlu, Hana İfe Gül, Şükrü İskender, Zekeriya İskender, Uzeyme Şener, Yahya İskender, Nursefa Bayramoğlu, Rıdvan İskender, Sakibe Büyük Yıldız, Rüveyda Ayhan, Atike Özkan Dereüstü 111/26 662,22 14/10/2026 7 2026/128 Nevzat Torunlar, Müzeyyen Uçar, Ayşe Çakmak, Seyfettin Çağ, Hatice Çağ, Muzaffer Aktaş, Şefika Uçar Dereüstü 111/125 355,18 14/10/2026 8 2026/129 Fatma Özçakmak, Mustafa Kemal Öztabak, Aydın Öztabak, Fatma Öztabak, Emine Şekeroğlu, Makbule Öztabak, Mehmet Öztabak, Metin Öztabak. İsmail Öztabak, Safiye Ocaklı, Nadir Öztabak, Kamil Öztabak, Mehmet Nuri Öztabak, Emine Koyuncu, Ayşe Özgümüş, Yaşar Öztabak, Fatma Öztabak, Yasemin Öztabak Dereüstü 111/123 1560,70 14/10/2026 9 2026/130 İdris Yüz, Dereüstü 111/94

111/49 137,44

1440,92 14/10/2026 10 2026/131 Mehmet Yüz, Fatam Aydın Dereüstü 111/93 235,53 14/10/2026 11 2026/132 Ali Yüzüncüoğlu, Yaşanur Alın, Yaşar Yüz, Gülşen Yüz, Gonca Öztatar, Mehmet Yüz Dereüstü 111/52 1523,65 14/10/2026 12 2026/133 Mehmet Yüz Dereüstü 111/50 1713,33 14/10/2026 13 2026/134 Mehmet Niyazı Bayram, Emine Bayram, Ali Hikmet Bayram, İsa Bayram, Fatma Poyraz, Naime Bilgin, Ayşe Poyraz Dereüstü 111/74 134,77 14/10/2026 14 2026/135 Metin Öztabak, İsmail Öztabak Dereüstü 111/110 100,55 14/10/2026 15 2026/136 Zeki Karabuludt, Fahri Karabulut, Hatice Kazanç, Emine Türk Dereüstü 111/25 42,60 14/10/2026 16 2026/137 Turgut Öztürk Dereüstü 115/14 337,04 14/10/2026 17 2026/138 Emine Özer, Behice Karabina,Fatma Öztürk, Emine Demircioğlu, Şükran Özer, Mehmet Özer Dereüstü 115/16 434,32 14/10/2026 18 2026/139 Rasim Öztürk, Helim Akgümüş, Yaşar Akgümüş, Dereüstü 115/15 1450,11 14/10/2026 19 2026/140 Senai Öztürk, Bahri Öztürk, Halim Öztürk, Nurdan Okumuş, Sebahattin Öztür, Saadettin Öztür, Serkan Öztürk, Serdar Öztür Dereüstü 115/54 1048,57 14/10/2026 20 2026/141 İlhane Yılmaz, Orhan Yılmaz, Yaşar Yılmaz, Fuat Yılmaz, Turan Yılmaz, Mehmet Ali Grsel, Ayşe Mazlum, Ayşe Tamuzun, Hatice Yılmaz, Emine Özer, Ali Sarı, Şevki Sarı, Mustafa Sarı, Kazime Sarı, Lütfiye Okumuş, Mehmet Fevzi Çelik, Ahmet Çelik, Hasret Çelik, Sevgi Çiçek, Mehmet Yılmaz, Aliye Kasap, Tahsin Yılmaz, Yavuz Yılmaz, Besim Yılmaz, Sevim Tuzcu, Kubilay Yılmaz, Barış Yılmaz, Naime Yılmaz, Ayşe Belül, Ayşe Okumuş, Kireçlik 115/53 2090,16 14/10/2026 21 2026/142 Sebahat Türk, Hidayet Dağ, Ayşe Küçükay, Namık Kemal Yüzüncü, Fikri Yüzüncü, Mehmet Yüzüncü, Güldal Yüüncü, Nazlı Yüzüncü, Muazzez Turaman, Seniha Filibelioğlu, Müşerref Demirel, Ayten Toraman, Ulvi Demirel, Mustafa Kemal Demirel, Ulviye Hekimoğlu, Mehmet Tahir Demirel, Ayşe Savaş, Sabri Köseoğlu, Saim Köseoğlu, Hatice Tükek, Atıf Köseoğlu, Tahsin Yılmaz, Yavuz Yılmaz, Besim Yılmaz, Sevim Tuzcu, Nadia Yüzüncü, Sezai Yüzüncü, Nadir Yüzüncü, Fatma Yüzüncü, Murat Saydar, Türkan Şengün, Mustafa Türkoğlu, Şaziye Saydar, Emine Saydar, Günay Uzuner, Ülkü Türkoğlu, Tunç Türkoğlu, Barış Nazif Türkoğlu, Yalçın Türkoğlu, Ayperi Türkoğlu, Betigül Ceylan, Nevin Türkoğlu, İbrahim Türk, Emine Türk, Osman Türk, Bahri Türk, Sabriye Baydın, Hatice Yüzüncü, Ülvi Türk, Yusuf Ziya Türk, Necmiye Türk, Fatma Türkoğlu, Yavuz Türkoğlu, Fatma Yüzüncü, Mustafa Türkoğlu, Ayten Akyüz, Melahat Gülhan. Ayşe Yüzüncü, İsmail Küçükay, Şaziye Küçükay, Ali Küçükay, Fatma Türk, Meryem Türk, Celal Türk, Ayşe Türk Kireçlik 150/11

150/16 99,65

260,15 14/10/2026 22 2026/143 Musa Türk Kireçlik 150/12 315,47 14/10/2026 23 2026/144 Hayrettin Türk, Ayşe Seçen Sevil Yüksel Kireçlik 150/14 52,47 14/10/2026 24 2026/145 Perihan Güven, Behice Yazıcı, Ümran Gürsel, Nermin Yüzüncü, Orhan Yüzüncü, Mustafa Yüzüncü, Özlem Aşık Kireçlik 150/15 1526,75 14/10/2026 25 2026/146 Gürman Yüzüncü, Burhan Yüz, Neslihan Yıldırım, Kireçlik 150,17 276,15 14/10/2026 26 2026/147 Hurşit Ali yüzüncü Dereüstü 150/18 153,33 14/10/2026 27 2026/148 Nermin Güneş, Hamdi Özgün, Mehmet Emin Özgün, Kireçlik 129/24 1501,31 14/10/2026 28 2026/149 İsa Özcan, Meryem Özcan, Hüseyin Karadeniz, Cemal Karadeniz, Hasan Karadeniz, Saniye Sönmez, Ayşe Gençoğlu, Emine Karadeniz, Mehmet Özbirinci, Musa Kazım Birinci, Naci Özbirinci, Şadi Özbirinci, Alper Özbirinci, Suzan Çelenk, Eren Büyüklü, Nurdan Okumuş, Bahri Öztürk, Halim Öztur, Sebahattin Öztur, Saadettin Öztur, Sekan Öztur, Serdar Öztur Kireçlik 130/13 271,42 14/10/2026 29 2026/150 Meliha Öztur Kireçlik 132/19 595,63 14/10/2026 30 2026/151 Seniha Filibelioğlu, Muazzez Turaman, Ulviye Hekimoğlu, Mehmet Tahir Demirel, Ayşe Savaş, Ayten Toraman, Müşerref Gülen, Mehmet Alper, Ulvi Demirel, Şükrü Velioğlu, Hidayet Vardal, Zekiye Erten, Mustafa Tuncer Velioğlu, Erden Alper, Mustafa Kemal Demirel Kireçlik 132/23

132/22 1887,84

1724,50 14/10/2026 31 2026/152 Muzeyyen Özen, Fatma Etik, Engin Etik, Yaşar Etik, Şenol Etik Kireçlik 132/24 2009,51 14/10/2026 32 2026/153 Fatma Turaman, Saniye Turaman, Ayşe Turaman, Ertuğrul Turaman, Sevim Saatçı, Hulusi Sarıoğlu, Cengiz Sarıoğlu, Mehmet Sarıoğlu, Nuriye Sarıoğlu, Reşat Dinçer, Emine Atagül, Kadir Dinçer, Fatma Sönmeziç, Kemal Dinçer, Reyhan Özgür, Hasan Dinçer, Nurdan Ergin, Ayşe Suratoğlu, Hüsniye Çorbacıoğlu Kireçlik 132/25

134/5 1281,30

2038,38 14/10/2026 34 2026/154 Meryen Turhan, Emine Turhan, Ayhan Turhan, Adil Turhan, Behice Turhan, Naciye Turhan, Fatma Uzun, Yılmaz Uzun, Kahraman Uzun, Ülken İşgüderoğlu, Emel Uzun, Meryem Uzun, İnci Uzun Ahmet Uzun, Atilla Turhan, Makbule Turhan Kireçlik 132/27 5362,34 14/10/2026 34 2026/155 Muzayyen Turaman, Metin Turaman, İsmail Hakkı Turaman, Nafiye Turaman, Osman Zeki Turaman, Ayşe Turaman, Elif Turaman, Fatma Asıl Yazıcı, Mehmet Yaşar Turaman Kireçlik 132/35 1121,30 14/10/2026 35 2026/156 Yakup Turaman, Ali Kemal Turaman, Kadriye Turaman, Coşkun Turaman, Hatice Şeşenoğlu Kireçlik 132/37 967,99 14/10/2026 36 2026/157 Hasan Şevki Turaman Kireçlik 132/36 1806,23 14/10/2026 37 2026/158 Cemal Azmi Turaman, Sevil Özsoy, Kadriye Akçay, Emine Günbeyaz, Fatma Günbeyaz, Şükriye Atlı, Ümmiye Güneri, Aliye Kara, Aysel Çufaoğlu, Nezaket Kazancı, Cemil Toraman, Necla Toraman, Şükriye Atlas, Beyhan Gürkan, Mehmet Yaşar Turaman Kireçlik 132/34 947,72 14/10/2026 38 2026/159 Hatice Günbeyaz, Ayşe Günbeyaz, Osman Günbeyaz, Recep Günbeyaz, Mehmet Günbeyaz, Makbule Kara, Bedriye Kasap, Fatma Özgen, Hatice Günbeyaz Kasap, Sabriye Günbeyaz, Asım Turaman, Yakup Turaman, Kemal Turaman, Şennur Günbeyaz, Emine Şeşen, Suzan Günbeyaz, Dilek Günbeyaz, Yaşar Günbeyaz, Merve Ayanaoğlu, Kadriye Turaman, Coşkun Turaman, Hatice Şeşenoğlu, Fatma Aydın, Gürsel Aydın, Gülderen Aydın, Mehmet Uzuner, Zekiye Ataselim, Aydın Uzuner, Hülya Kara, Dilek Kara, Fikri Gönül, Ali Gönül, Sabri Gönül, Hatce Dişli, Kenan Gönül, Aysel Gönül, Aysun Gönül, Kireçlik 134/8

134/18

134/17

134/20 123,15

27,72

531,86

1110,71 14/10/2026