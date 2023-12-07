T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKarayolları Genel Müdürlüğünün Aydın-Denizli Otoyolu - proje güzargahına ulaştırma ve altyapı bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar dairesi başkanlığı tarafından onaylanan 22.06.2018 tarihli ve 2018/2535 sayılı Kamu yararı alındığı bu kesimde alınmış olan 22.06.2018 tarihli ve 2018/253 sayılı Kamu Yararı Kararın istinaden Kâmulaştırma Kararı alınmasına 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince "OLUR"yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.