T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN; KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKarayolları Genel Müdürlüğünün Aydın-Denizli Otoyolu - proje güzargahına ulaştırma ve altyapı bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar dairesi başkanlığı tarafından onaylanan 22.06.2018 tarihli ve 2018/2535 sayılı Kamu yararı alındığı bu kesimde alınmış olan 22.06.2018 tarihli ve 2018/253 sayılı Kamu Yararı Kararın istinaden Kâmulaştırma Kararı alınmasına 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince "OLUR"yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
|DOSYA NO
|TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|TAŞINMAZ MALİKİ
|HİSSESİ
|ADA PARSEL NO
|TAŞINMAZ VASFI
|TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ M2
|KAMULAŞTIRILAN ALAN M2
|2023/764
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|AHMET YELGİN
|TAM
|153 ADA
65 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|640
|377,06
|2023/765
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|MUSTAFA AKOĞLU
MİRASÇILARI
|TAM
|152 ADA 31 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2000
|2000
|2023/774
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH.
|FADİME GÜNGÖR
|TAM
|152 ADA 118PARSEL
|ZEYTİNLİK
|878
|457,88
|2023/775
|AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH.
|YAŞAR KUMRAL
|TAM
|152 ADA
113 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|232
|258
|2023/784
|AYDIN EFELER
MESUTLU MAH.
|ALPASLAN ÖZKAN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|448 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|600
|600
|2023/785
|AYDIN EFELER
MESUTLU MAH.
|MEHMET ÖZEFE
|TAM
|861 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1529
|4902
|2023/794
|AYDIN EFELER TEPECİK MAH
|COŞKUN HAMZA YILMAZ
RAMAZAN YÜKSEL
|HİSSELİ
|204 ADA
256 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|12850,93
|46965,68
|2023/795
|AYDIN EFELER
MESUTLU MAH
|BEYHAN ŞAHİN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|605 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|573,99
|1345
|2023/804
|AYDIN EFELER
MESUTLU MAH
|KEMAL MERSİN
|TAM
|600 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2251,17
|3058,77
|2023/805
|AYDIN EFELER
MESUTLU MAH
|HAYRİYE YILMAZ
SERAP YILMAZ
|HİSSELİ
|169 ADA
17 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3958
|4902
|2023/814
|AYDIN EFELER
MESUTLU MH
|CAVİT ÖZKAN
|TAM
|214 ADA
35 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3963,50
|3963,50
|2023/815
|AYDIN EFELER
MESUTLU MAH
|KEMAL MERSİN
|TAM
|214 ADA
33 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|770
|770
|2023/824
|AYDIN EFELER
MESUTLU MAH
|UFUK YILMAZ
|TAM
|169 ADA
20 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1850
|5710
|2023/825
|AYDIN EFELER
MESUTLU MAH
|FATMA KURUKAFA VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|169 ADA 12 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|792,83
|26061
|2023/834
|AYDIN EFELER
MESUTLU MAH
|LÜTFİYE YELGİN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|167 ADA
33 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|616,79
|9110
|2023/835
|AYDIN EFELER MESUTLU MAH
|SEDAT AYDIN
|TAM
|214 ADA
23 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|353,77
|726
|2023/844
|AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH
|İLHAN YILMAZ
|TAM
|682 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1980,21
|2720
|2023/845
|AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH
|EMİR AYŞE UYSAL VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|153 ADA 58 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|278,64
|278,64
|2023/854
|AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH
|MEBRÜLE KAPLAN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|153 ADA 1 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1180
|1180
|2023/855
|AYDIN EFELER
TEPECİK MAH
|GÜLTER ÖZKAFA
|TAM
|204 ADA 177 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|38473,21
|16628,34
|2023/864
|AYDIN EFELER
DALAMA MAH
|İSMAİL OKUR
|TAM
|189 ADA
23 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3078,19
|3078,19
|2023/865
|AYDIN EFELER DALAMA MAH
|AYLA TOKGÖZ
|TAM
|189 ADA
13 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|4741,85
|4741,85
|2023/874
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|AYŞE ARSLAN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|1312 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|760
|760
|2023/875
|AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH
|DİDEM KACAR
MELTEM TUNTAŞ
|HİSSELİ
|1315 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|648
|648
|2023/884
|AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH
|ALİ TÜRKOL VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|658 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1111,05
|1111,05
|2023/885
|AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH
|MEHMET ALİ BİLİR
|TAM
|1109 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3070,98
|882,71
|2023/894
|AYDIN EFELER
DALAMA MAH
|HALİL İBRAHİM GÜNAYDIN
|TAM
|336 ADA
1 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|608,08
|608,08
|2023/895
|AYDIN EFELER DALAM MAH
|AYKUT ÖZUYSAL VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|332 ADA
4 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1748,03
|1748,03
|2023/904
|AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH
|AHMET EMİR KARAKAŞ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|654 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|15695,26
|7569,95
|2023/905
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|AKIN ULUDAĞ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|652 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|13560
|1197,43
|2023/914
|AYDIN EFELER
TEPECİK MAH
|ABDÜLKERİM ÜRKMEZ
|TAM
|204 ADA
178 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|38473,95
|15030
|2023/915
|AYDIN EFELER
TEPECİK MAH
|HAKAN BATU
|TAM
|204 ADA 218 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2169,48
|2169,48
|2023/924
|AYDIN EFELER
DALAMA MAH
|MEHMET YILDIZ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|320 ADA
5 PARSEL
|TARLA
|2592
|200,49
|2023/925
|AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH
|ŞENOL ÖZLAN
|TAM
|601 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1174
|1174
|2023/934
|AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH
|NURİTTİN ÇOBAN
|TAM
|600 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3320
|780,01
|2023/935
|AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH
|HURİYE YILDIRIM
|TAM
|597 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|12565,40
|1050,14
|2023/944
|AYDIN EFELER
DALAMA MAH
|HALİL İBRAHİM GÜNAYDIN
|TAM
|340 ADA
2 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2135,36
|252,88
|2023/945
|AYDIN EFELER
DALAMA MAH
|HALİL İBRAHİM GÜNAYDIN
|TAM
|334 ADA
4 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|589,23
|589,23
|2023/954
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|ALİ RIZA BALCI
|TAM
|525 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|11844,07
|3907,26
|2023/955
|AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH
|HÜSEYİN ÜNAL
|TAM
|360 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|8439,51
|6352,96
|2023/964
|AYDIN EFELER ARMUTLU MAH
|SEVGİ ÇINAR
ŞENGÜL KASALOĞLU
|HİSSELİ
|153 ADA
22 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2800
|2730,88
|2023/965
|AYDIN EFELER
ŞAHNALI MAH
|CEM DEVECİ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|554 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|15700
|13238,07
|2023/974
|AYDIN EFELER
ŞAHNALI MAH
|AYŞE GEDÜK
|TAM
|1908 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|12906
|3868,78
|2023/975
|AYDIN EFELER
ŞAHNALI MAH
|AHMET ÖZYÖRÜK VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|538 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|34500
|11689,49
|2023/984
|AYDIN EFELER
KIRIKLAR MAH
|EMİR AYŞE ULUTAŞ
|TAM
|1379 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|292
|292
|2023/985
|AYDIN EFELER
KIRIKLAR MAH
|HURİYE AKBABA
İHSAN YILDIRIM
|HİSSELİ
|1345 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|2020
|2020
|2023/994
|AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH
|MEBRÜLE KAPLAN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|153 ADA 200 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1347,32
|5218,24
|2023/995
|AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH
|BİRGÜL METİN VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|152 ADA 29 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|16980
|831,27
|2023/1004
|AYDIN EFELER
KIRIKLAR MAH
|ALİ RIZA TAŞKIRAN
|TAM
|1338 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|18
|18
|2023/1005
|AYDIN EFELER
KIRIKLAR MAH
|EMİRE CEYLAN
|TAM
|1380
|ZEYTİNLİK
|384
|384
|2023/1014
|AYDIN EFELER
KIRIKLAR MAH
|ESİN AVŞAR VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|204 ADA 257 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|87288,58
|44452,84
|2023/1015
|AYDIN EFELER
TEPECİK MAH
|FATİH YAVUZ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|204 ADA 186 PARSEL
|TARLA
|36977,75
|37014,26
|2023/1024
|AYDIN EFELER
ŞAHNALI MAH
|AYŞE GEDÜK
|TAM
|1911 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|3017,34
|763,63
|2023/1025
|AYDIN EFELER
ŞAHNALI MAH
|GÖKHAN GÖKBEL
|TAM
|557 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|4600
|4600
|2023/1034
|AYDIN EFELER TEPECİK MAH
|ALİ KORKMAZ VE DİĞERLERİ
|HİSSELİ
|204 ADA 252 PARSEL
|TARLA
|29731,50
|9643,63
|2023/1035
|AYDIN EFELER TEPECİK MAH
|RAMAZAN YÜKSEL
|TAM
|204 ADA 247 PARSEL
|ZEYTİNLİK
|1401,09
|10499,59
#İlangovtr Basın no ILN01945900