T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN; KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN;
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKarayolları Genel Müdürlüğünün Aydın-Denizli Otoyolu - proje güzargahına ulaştırma ve altyapı bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar dairesi başkanlığı tarafından onaylanan 22.06.2018 tarihli ve 2018/2535 sayılı Kamu yararı alındığı bu kesimde alınmış olan 22.06.2018 tarihli ve 2018/253 sayılı Kamu Yararı Kararın istinaden Kâmulaştırma Kararı alınmasına 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 6. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince "OLUR"yazısı ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO TAŞINMAZ BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALİKİ HİSSESİ ADA PARSEL NO TAŞINMAZ VASFI TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ M2 KAMULAŞTIRILAN ALAN M2
2023/764 AYDIN EFELER ARMUTLU MAH AHMET YELGİN TAM 153 ADA
65 PARSEL		 ZEYTİNLİK 640 377,06
2023/765 AYDIN EFELER ARMUTLU MAH MUSTAFA AKOĞLU
MİRASÇILARI		 TAM 152 ADA 31 PARSEL ZEYTİNLİK 2000 2000
2023/774 AYDIN EFELER ARMUTLU MAH. FADİME GÜNGÖR TAM 152 ADA 118PARSEL ZEYTİNLİK 878 457,88
2023/775 AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH.		 YAŞAR KUMRAL TAM 152 ADA
113 PARSEL		 ZEYTİNLİK 232 258
2023/784 AYDIN EFELER
MESUTLU MAH.		 ALPASLAN ÖZKAN VE DİĞERLERİ HİSSELİ 448 PARSEL ZEYTİNLİK 600 600
2023/785 AYDIN EFELER
MESUTLU MAH.		 MEHMET ÖZEFE TAM 861 PARSEL ZEYTİNLİK 1529 4902
2023/794 AYDIN EFELER TEPECİK MAH COŞKUN HAMZA YILMAZ
RAMAZAN YÜKSEL		 HİSSELİ 204 ADA
256 PARSEL		 ZEYTİNLİK 12850,93 46965,68
2023/795 AYDIN EFELER
MESUTLU MAH		 BEYHAN ŞAHİN VE DİĞERLERİ HİSSELİ 605 PARSEL ZEYTİNLİK 573,99 1345
2023/804 AYDIN EFELER
MESUTLU MAH		 KEMAL MERSİN TAM 600 PARSEL ZEYTİNLİK 2251,17 3058,77
2023/805 AYDIN EFELER
MESUTLU MAH		 HAYRİYE YILMAZ
SERAP YILMAZ		 HİSSELİ 169 ADA
17 PARSEL		 ZEYTİNLİK 3958 4902
2023/814 AYDIN EFELER
MESUTLU MH		 CAVİT ÖZKAN TAM 214 ADA
35 PARSEL		 ZEYTİNLİK 3963,50 3963,50
2023/815 AYDIN EFELER
MESUTLU MAH		 KEMAL MERSİN TAM 214 ADA
33 PARSEL		 ZEYTİNLİK 770 770
2023/824 AYDIN EFELER
MESUTLU MAH		 UFUK YILMAZ TAM 169 ADA
20 PARSEL		 ZEYTİNLİK 1850 5710
2023/825 AYDIN EFELER
MESUTLU MAH		 FATMA KURUKAFA VE DİĞERLERİ HİSSELİ 169 ADA 12 PARSEL ZEYTİNLİK 792,83 26061
2023/834 AYDIN EFELER
MESUTLU MAH		 LÜTFİYE YELGİN VE DİĞERLERİ HİSSELİ 167 ADA
33 PARSEL		 ZEYTİNLİK 616,79 9110
2023/835 AYDIN EFELER MESUTLU MAH SEDAT AYDIN TAM 214 ADA
23 PARSEL		 ZEYTİNLİK 353,77 726
2023/844 AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH		 İLHAN YILMAZ TAM 682 PARSEL ZEYTİNLİK 1980,21 2720
2023/845 AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH		 EMİR AYŞE UYSAL VE DİĞERLERİ HİSSELİ 153 ADA 58 PARSEL ZEYTİNLİK 278,64 278,64
2023/854 AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH		 MEBRÜLE KAPLAN VE DİĞERLERİ HİSSELİ 153 ADA 1 PARSEL ZEYTİNLİK 1180 1180
2023/855 AYDIN EFELER
TEPECİK MAH		 GÜLTER ÖZKAFA TAM 204 ADA 177 PARSEL ZEYTİNLİK 38473,21 16628,34
2023/864 AYDIN EFELER
DALAMA MAH		 İSMAİL OKUR TAM 189 ADA
23 PARSEL		 ZEYTİNLİK 3078,19 3078,19
2023/865 AYDIN EFELER DALAMA MAH AYLA TOKGÖZ TAM 189 ADA
13 PARSEL		 ZEYTİNLİK 4741,85 4741,85
2023/874 AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH AYŞE ARSLAN VE DİĞERLERİ HİSSELİ 1312 PARSEL ZEYTİNLİK 760 760
2023/875 AYDIN EFELER KIRIKLAR MAH DİDEM KACAR
MELTEM TUNTAŞ		 HİSSELİ 1315 PARSEL ZEYTİNLİK 648 648
2023/884 AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH		 ALİ TÜRKOL VE DİĞERLERİ HİSSELİ 658 PARSEL ZEYTİNLİK 1111,05 1111,05
2023/885 AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH		 MEHMET ALİ BİLİR TAM 1109 PARSEL ZEYTİNLİK 3070,98 882,71
2023/894 AYDIN EFELER
DALAMA MAH		 HALİL İBRAHİM GÜNAYDIN TAM 336 ADA
1 PARSEL		 ZEYTİNLİK 608,08 608,08
2023/895 AYDIN EFELER DALAM MAH AYKUT ÖZUYSAL VE DİĞERLERİ HİSSELİ 332 ADA
4 PARSEL		 ZEYTİNLİK 1748,03 1748,03
2023/904 AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH		 AHMET EMİR KARAKAŞ VE DİĞERLERİ HİSSELİ 654 PARSEL ZEYTİNLİK 15695,26 7569,95
2023/905 AYDIN EFELER ARMUTLU MAH AKIN ULUDAĞ VE DİĞERLERİ HİSSELİ 652 PARSEL ZEYTİNLİK 13560 1197,43
2023/914 AYDIN EFELER
TEPECİK MAH		 ABDÜLKERİM ÜRKMEZ TAM 204 ADA
178 PARSEL		 ZEYTİNLİK 38473,95 15030
2023/915 AYDIN EFELER
TEPECİK MAH		 HAKAN BATU TAM 204 ADA 218 PARSEL ZEYTİNLİK 2169,48 2169,48
2023/924 AYDIN EFELER
DALAMA MAH		 MEHMET YILDIZ VE DİĞERLERİ HİSSELİ 320 ADA
5 PARSEL		 TARLA 2592 200,49
2023/925 AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH		 ŞENOL ÖZLAN TAM 601 PARSEL ZEYTİNLİK 1174 1174
2023/934 AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH		 NURİTTİN ÇOBAN TAM 600 PARSEL ZEYTİNLİK 3320 780,01
2023/935 AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH		 HURİYE YILDIRIM TAM 597 PARSEL ZEYTİNLİK 12565,40 1050,14
2023/944 AYDIN EFELER
DALAMA MAH		 HALİL İBRAHİM GÜNAYDIN TAM 340 ADA
2 PARSEL		 ZEYTİNLİK 2135,36 252,88
2023/945 AYDIN EFELER
DALAMA MAH		 HALİL İBRAHİM GÜNAYDIN TAM 334 ADA
4 PARSEL		 ZEYTİNLİK 589,23 589,23
2023/954 AYDIN EFELER ARMUTLU MAH ALİ RIZA BALCI TAM 525 PARSEL ZEYTİNLİK 11844,07 3907,26
2023/955 AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH		 HÜSEYİN ÜNAL TAM 360 PARSEL ZEYTİNLİK 8439,51 6352,96
2023/964 AYDIN EFELER ARMUTLU MAH SEVGİ ÇINAR
ŞENGÜL KASALOĞLU		 HİSSELİ 153 ADA
22 PARSEL		 ZEYTİNLİK 2800 2730,88
2023/965 AYDIN EFELER
ŞAHNALI MAH		 CEM DEVECİ VE DİĞERLERİ HİSSELİ 554 PARSEL ZEYTİNLİK 15700 13238,07
2023/974 AYDIN EFELER
ŞAHNALI MAH		 AYŞE GEDÜK TAM 1908 PARSEL ZEYTİNLİK 12906 3868,78
2023/975 AYDIN EFELER
ŞAHNALI MAH		 AHMET ÖZYÖRÜK VE DİĞERLERİ HİSSELİ 538 PARSEL ZEYTİNLİK 34500 11689,49
2023/984 AYDIN EFELER
KIRIKLAR MAH		 EMİR AYŞE ULUTAŞ TAM 1379 PARSEL ZEYTİNLİK 292 292
2023/985 AYDIN EFELER
KIRIKLAR MAH		 HURİYE AKBABA
İHSAN YILDIRIM		 HİSSELİ 1345 PARSEL ZEYTİNLİK 2020 2020
2023/994 AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH		 MEBRÜLE KAPLAN VE DİĞERLERİ HİSSELİ 153 ADA 200 PARSEL ZEYTİNLİK 1347,32 5218,24
2023/995 AYDIN EFELER
ARMUTLU MAH		 BİRGÜL METİN VE DİĞERLERİ HİSSELİ 152 ADA 29 PARSEL ZEYTİNLİK 16980 831,27
2023/1004 AYDIN EFELER
KIRIKLAR MAH		 ALİ RIZA TAŞKIRAN TAM 1338 PARSEL ZEYTİNLİK 18 18
2023/1005 AYDIN EFELER
KIRIKLAR MAH		 EMİRE CEYLAN TAM 1380 ZEYTİNLİK 384 384
2023/1014 AYDIN EFELER
KIRIKLAR MAH		 ESİN AVŞAR VE DİĞERLERİ HİSSELİ 204 ADA 257 PARSEL ZEYTİNLİK 87288,58 44452,84
2023/1015 AYDIN EFELER
TEPECİK MAH		 FATİH YAVUZ VE DİĞERLERİ HİSSELİ 204 ADA 186 PARSEL TARLA 36977,75 37014,26
2023/1024 AYDIN EFELER
ŞAHNALI MAH		 AYŞE GEDÜK TAM 1911 PARSEL ZEYTİNLİK 3017,34 763,63
2023/1025 AYDIN EFELER
ŞAHNALI MAH		 GÖKHAN GÖKBEL TAM 557 PARSEL ZEYTİNLİK 4600 4600
2023/1034 AYDIN EFELER TEPECİK MAH ALİ KORKMAZ VE DİĞERLERİ HİSSELİ 204 ADA 252 PARSEL TARLA 29731,50 9643,63
2023/1035 AYDIN EFELER TEPECİK MAH RAMAZAN YÜKSEL TAM 204 ADA 247 PARSEL ZEYTİNLİK 1401,09 10499,59

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