T.C.

BALIKESİR

SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2022/111 Ort. Gid. Satış

Konu : İlanen Tebliğ

İL A N

Memurluğumuzun 2022/111 Ort. Gid. Satış sayılı dosyasında hissedarlardan Raşit ÇEKİMLİ'ye gerek mahkeme safhasında gerekse memurluğumuzca kıymet taktirine ilişkin bilirkişi raporunun Tebligat Kanunun 28. maddesine göre gazete ilanı yapılarak yapılmak suretiyle tebliğ işleminin yapıldığı, kıymet taktiri raporunun kesinleşmesini müteakip adı geçen hissedarın adresinin tespiti için memurluğumuzca adres araştırması için emniyet müdürlüğüne, nüfus müdürlüğü, tapu sicil müdürlüğüne yazılan yazılarımızla adresinin tespit edilemediği, 04/11/2023 tarihli UYAP üzerinden alınan adres araştırmasında halen adres kayıt sistemine kayıtlı adresinin bulunmadığı dolayısıyla adresi meçhul olduğu anlaşıldığından hissedar Raşit Çekimli'ye satışa dair açık artırma ilanının (4 adet satış ilanının) Tebligat Kanununun 28. maddesine göre gazete ilanı yapılmak suretiyle yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince;1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir ili Karesi ilçesi Kuvayi Milliye Mahallesi 12540 ada 2 parselde arsa vasıflı olarak tapuda kayıtlı, konumu itibariyle Balıkesir şehir merkezi olarak sayılan A.H.P. Meydanının 2750 m kuzeybatısında, 200 m güneydoğusunda Kudüs Camii, 700 m güneyinde Cihat Bilgehan Caddesi, 650 m batısında Şehit Cemil Ortaokulu bulunmaktadır. (Mesafeler kuş bakışı alınmıştır.) Bulunduğu bölgede yapılaşmanın halen devam ettiği ve 2-3 katlı yapılar bulunmaktadır, bulunduğu bölgenin eğimi % 2-4 civarındadır, zemin durumu itibariyle halen arsa olan taşınmazdır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 10:29

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 10:29

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir ili Karesi ilçesi Kuvayi Milliye Mahallesi 12540 ada 3 parselde arsa vasıflı olarak tapuda kayıtlı, konumu itibariyle Balıkesir şehir merkezi olarak sayılan A.H.P. Meydanının 2750 m kuzeybatısında, 200 m güneydoğusunda Kudüs Camii, 700 m güneyinde Cihat Bilgehan Caddesi, 650 m batısında Şehit Cemil Ortaokulu bulunmaktadır. (Mesafeler kuş bakışı alınmıştır.) Bulunduğu bölgede yapılaşmanın halen devam ettiği ve 2-3 katlı yapılar bulunmaktadır, bulunduğu bölgenin eğimi % 2-4 civarındadır, zemin durumu itibariyle halen arsa olan taşınmazdır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 11:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir ili Karesi ilçesi Kuvayi Milliye Mahallesi 12540 ada 4 parselde arsa vasıflı olarak tapuda kayıtlı, konumu itibariyle Balıkesir şehir merkezi olarak sayılan A.H.P. Meydanının 2750 m kuzeybatısında, 200 m güneydoğusunda Kudüs Camii, 700 m güneyinde Cihat Bilgehan Caddesi, 650 m batısında Şehit Cemil Ortaokulu bulunmaktadır. (Mesafeler kuş bakışı alınmıştır.) Bulunduğu bölgede yapılaşmanın halen devam ettiği ve 2-3 katlı yapılar bulunmaktadır, bulunduğu bölgenin eğimi % 2-4 civarındadır, zemin durumu itibariyle halen arsa olan taşınmazdır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 11:30

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir ili Karesi ilçesi Kuvayi Milliye Mahallesi 12540 ada 5 parselde arsa vasıflı olarak tapuda kayıtlı, konumu itibariyle Balıkesir şehir merkezi olarak sayılan A.H.P. Meydanının 2750 m kuzeybatısında, 200 m güneydoğusunda Kudüs Camii, 700 m güneyinde Cihat Bilgehan Caddesi, 650 m batısında Şehit Cemil Ortaokulu bulunmaktadır. (Mesafeler kuş bakışı alınmıştır.) Bulunduğu bölgede yapılaşmanın halen devam ettiği ve 2-3 katlı yapılar bulunmaktadır, bulunduğu bölgenin eğimi % 2-4 civarındadır, zemin durumu itibariyle halen arsa olan taşınmazdır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 12:00

HMK.'nun ve Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra hissedara tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.