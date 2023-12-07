T.C.BEYKOZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, GÖKSU Mahalle/Köy, Nişangah Cad. Mevkii, 27 Ada, 10 Parsel, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Boğaziçi İmar Müdürlüğü Planlama ve Durum Bürosunun 74796371-3 10.01.04-4300 sayılı 13.07.2017 tarihli Yazısında,stanbul İli, Beykoz İlçesi, Göksu Mahallesi, 27 ada, 10 parsel sayılı yer; 22.07.1983 onanlı, 1/1000 Ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama Imar Planı'nda 6 ve 7 parsellerle tevhiden "Konut Alanında" kalmaktadır. Söz konusu uygulama imar planının Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun 13.06.2011 tarih ve 2011/2 sayılı kararı ile onanan ve 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı kararı ile de tadili yapılan Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin 3,5. maddesine göre; Planda bu şekilde işaretlenerek konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde 2960 sayılı yasanın Geçici 4. maddesi uyarınca yeşil alan statüsü uygulanır. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır. Denilmektedir Güncel imar durumuna yönelik Boğaziçi İmar Müdürlüğü nden edinilen şifahi bilgiyle teyit sağlanmıştır. İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü nün 23.08.2017 tarihli 93389362 Sayılı yazısı ekinde İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Göksu Mahallesi, 27 ada, 10 parsel sayılı yerin 1/S00 ölçekli çapı gönderilmiş olup, dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve 1/500 ölçekli çapı arazide bel sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı olarak kullanılan bahçeli 1-2 katlı yapılar mevcuttur. Nişangah Caddesi üzerinde tadilatlı bakımlı 3-4 katlı yapılar görmek mümkündür. Yapılaşmanın orta yoğun olduğu aynı zamanda düzensiz bir yapılaşmanın olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, Kara toplu taşıma araçlarına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. İstanbul Boğazı (Marmara denizine) 880 m, Çevre Yoluna 1,77 km, Marmara Üniversitesi kampüsüne 870 m, mesafededir. Konu taşınmaz, Tapu kayıtlarında İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Göksu Mahallesi, Nişangah Caddesi Mevkii, 27 ada, 10 parsel 330,00 m* Yüzölçümlü, Bahçeli Ahşap ev vasıflı taşınmazdır. İdari olarak Nişangah Caddesi, No: 39 adresinde yer almaktadır. Nişangah Caddesine girildiğinde 37 nolu taşınmazın arkasında kalmaktadır. Nişangah Caddesine cephesi yoktur. 37 nolu taşınmazın yanından patika bir bir yolla, dava konusu taşınmaza inilmektedir. Parsel geometrik olarak Düzgün dörtgen şeklinde olup topografik olarak hafif eğimli bir yapıya sahipti Arsa üzerindeki 3 katlı kâgir bina bulunmaktadır. Bina; bakımsız, yıkık, dökük ve metruk bir haldedir. Bu haliyle ikametin olanaksız olduğu görülmüştür.Ana binanın taban alanı 40,00 m2'dir. Binaya bitişik ve tek katlı 2,00 m2 ve 28,00 m2 alanlı iki adet müştemilat bulunmaktadır. Bu müştemilatların da ana bina gibi yıkık ve metruk olduğu görülmüştür. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Göksu Mahallesi, Nişangah Caddesi Mevkii, 27 ada, 10 parsel 330,00 m Yüzölçümlü, Bahçeli kagir evvasıflı taşınmazın değeri; 4.950.000,00-TL. Bilirkişilerce kıymet takdir edilmiştir. Taşınmaz kaydında 9 parselde iştirak daimi hakkı vardır şerhi mevcuttur.

Kıymeti : 4.950.000,00 TLKDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.