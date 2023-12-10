Örnek No:55*

T.C.

BURSA

1. GENEL İCRA DAİRESİ

2023/112345 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/112345 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, ÇALI Mahalle/Köy, 5961 Ada, 2 Parsel, 7 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Çalı Mahallesi 180. (410) Sokak No:2A Nilüfer/Bursa Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 115,29 m2

Arsa Payı : 4300/616366

İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Çalı Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında birişik nizam, 3 kat konut alanında kalmaktadır. Ana taşınmazın proje ruhsat tarihi 28/07/2011 Proje Ruhsat Nosu 644/101dur.

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 10:27

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.