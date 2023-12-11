T.C. BURSA İLAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

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2. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2023/721 Esas

Davacı Nur Canat ile Davalı Mohammed Saleha Alghamdı arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet ve Nafaka davasına ait dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününü bildirir tebligat tüm aramalara rağmen davalı Mohammed Saleha Alghamdı'ya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Davalı Mohammed Saleha Alghamdı'ya gönderilen dava dilekçesi ile ilgili olarak "HMK 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği,HMK 128. madde uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı" ve adı geçen davanın ön inceleme duruşmasının 04/04/2024 günü saat 10:00'da yapılacağı,davalı Mohammed Saleha Alghamdı'nın belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde yokluğunda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,sulh için gerekli hazırlıkları yapması,tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen,henüz sunulmayan belgelerin sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamanın yapılması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.