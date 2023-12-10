T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı : E.74992405-2021/381-Ceza Dava Dosyası 06.12.2023

İLANVARAKASI

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : Rafet BULUT, Hüseyin ve Sabire oğlu, 20/05/1983 d.lu.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : Abdulkadir BAGGARI, Zekeriya ve Lütfiye oğlu, 2004 Suriye d.lu.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : Mahmud ALLAVI, Halil ve Nacah oğlu, 2004 Suriye d.lu.

SUÇ : Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 14/08/2021

SUÇ YERİ : İstanbul/Esenyurt

KARAR TARİHİ : 27/09/2023Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı suça sürüklenen çocuklar hakkında yapılan yargılama sonucunda; suça sürüklenen çocuklara hırsızlık suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen kararın suça sürüklenen çocuklara tebliğ edilemediği, tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla, ilanınyayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırları dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Çocuk Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememizin kararına karşı istinaf yasa yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.