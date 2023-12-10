T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, KAMİLOBA Mahalle/Köy, Köy Altı Mevkii Mevkii, 196 Ada, 1 Parsel, taşınmaz kamiloba mahalle merkezinde yer almaktadır, çevresinde konut tipi yapılaşmalar mevcut, altyapı sorunu çözüme kavuşturulmuş gelişme gösteren bölgede yer almakta, toplu taşıma araç duraklarına, çarşı pazara, alışveriş noktalarına yürüme mesafesindedir.

Adresi : Kamiloba Mah. Karadenizliler Cad. No:16 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.000 m2

İmar Durumu : 29.08.1995 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Celaliye Kamiloba uygulama imar planında ayrık nizam, 3 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.75 konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:02

06/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.