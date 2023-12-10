T.C.BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90605480-2022/665-Ceza Dava Dosyası 06.12.2023 Konu :

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : OMAYMA HUSSEIN ABED ALHASAN, Hussein ve Aysheh kızı, 11/03/1992 ÜRDÜN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. İnönü Mah. N Logo Sitesi A3 Blok K:9 D:114 Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur. Yabancı Kimlik No: 99825721160

SANIK :QAİS MUHAMMED OMAR AHMED AL-DALABIEH, Muhammed Omar ve Ghada oğlu, 01/06/1998 ÜRDÜN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. İnönü Mahallesi Nlogo Sitesi A3 Blok K:9 D:112 Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur. Yabancı Kimlik No:99672712496

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 14/10/2021

SUÇ YERİ : ESENYURT/İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 14/09/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık hakkında Mahkememizde Basit Yargılama usulü ileyapılan yargılama sonunda; sanığın üzerine atılı Basit Yaralama suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK.nun 86/2 maddesigereğince ve 2.250,00TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, CMK.nun 231/5 maddesi gereğince sanık hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK.nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 (BEŞ) Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına karar verildiğine dair müştekinin gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen müştekiyetebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibinebeyanda bulunularak, CMK nun 263/1. Maddesi uyarınca taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere, bulunduğu yer Ceza İnfaz Kurumu ve tutuk evi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği, hükme CMK nun 252/1.maddesi uyarınca mahkememize itiraz edilmesi halinde CMK nun 252/2.maddesi uyarınca mahkememizce duruşma açılacağı ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, taraflar gelmezse bile duruşma yapılacağı ve tarafların yokluğunda CMK nun 223.maddesi uyarınca hüküm verileceği, duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde duruşma yapılmayacağı ve itiraz edilmemiş sayılacağı, itiraz üzerine mahkememizin CMK nun 251/2.maddesi uyarınca hüküm verilirken CMK nun 251/1.maddesi kapsamında Basit Yargılama Usulüne bağlı olmadığı ve CMK nun 251/3.maddesi uyarınca mahkumiyet hükmü verildiği takdirde, CMK nun 251/3.maddesinin ikinci cümlesi hariç olmak üzere sonuç cezada yapılan 1/4 oranında indirimin yapılmayacağı, Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nun 34/2, 5271 sayılı CMK'nun 272,251 ve 252. maddeleri uyarınca ihtarı ile dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildiğinin TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.