İ L A N

T.C. ÇANAKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/26 Tereke Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa ZEKİ TEDİK'e (T.C: 62014101746) ait tereke (Resmen yönetilme ve tasfiye istemli) davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa ZEKİ TEDİK'ın alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR AY içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.