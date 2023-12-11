T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/187 Esas, 2023/188 Esas, 2023/189 Esas sayılı dosyalar

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/187 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KARAAHMETLİ MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 103

PARSEL NO : 377

VASFI : ZEYTİN BAHÇESİ

YÜZÖLÇÜMÜ : 9.65 m2 ve 1584,98 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : HANDAN YAYLA

ESAS NO : 2023/188 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : KARAAHMETLİ MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 103

PARSEL NO : 375

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1042,03 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN DORMAZ

ESAS NO : 2023/189 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : ARPAÇBAHŞİŞ MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 137

PARSEL NO : 5

VASFI : ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ : 52,79 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN

MEVKİİ : ALATA MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 633

PARSEL NO : 19

VASFI : ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ : 50.00 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda sayılı dosyalarında dava açılmıştır.

Dava konusu taşınmazlar üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ise son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/12/2023