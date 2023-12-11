T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/187 Esas, 2023/188 Esas, 2023/189 Esas sayılı dosyalar
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/187 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN
MEVKİİ : KARAAHMETLİ MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 103
PARSEL NO : 377
VASFI : ZEYTİN BAHÇESİ
YÜZÖLÇÜMÜ : 9.65 m2 ve 1584,98 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : HANDAN YAYLA
ESAS NO : 2023/188 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN
MEVKİİ : KARAAHMETLİ MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 103
PARSEL NO : 375
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1042,03 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : HASAN DORMAZ
ESAS NO : 2023/189 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN
MEVKİİ : ARPAÇBAHŞİŞ MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 137
PARSEL NO : 5
VASFI : ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ : 52,79 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ERDEMLİ/MERSİN
MEVKİİ : ALATA MAHALLESİ
PAFTA NO :
ADA NO : 633
PARSEL NO : 19
VASFI : ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ : 50.00 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda sayılı dosyalarında dava açılmıştır.
Dava konusu taşınmazlar üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ise son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/12/2023
#İlangovtr Basın no ILN01946432