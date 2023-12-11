T.C.

ERZİN

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/179 Esas 20/11/2023

İLAN

Erzin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2023/179 Sayın Feleknaz GÖKÇE ;Davacı,ERHAN ÖZDEN ile Bir kısım davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli) davası nedeniyle;Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; Dava konusu Erzin1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/374 Esas sayılı dosyasına müzekkere yazılarak, 35437516824 kimlik numaralı Kadriye ULUSOY için yapılan adres araştırmasına yönelik gelen bilgi ve belgelerin istenilmesine,35437516824 kimlik numaralı Kadriye ULUSOY'un ölümünün ve ölüm tarihinin tespitiyle nüfusa tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce davalı Feleknaz GÖKÇE'ye dava dilekçesinde belirtilen mernis adresine dava dilekçesi ve tensip zaptı çıkarıltılmış olup, adresin bilinmemesi gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Feleknaz GÖKÇE 6100 S.H.M.K.'nun 122/1.Maddesine göre, iki hafta içinde Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap verebileceğiniz hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.20/11/2023