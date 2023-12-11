T.C.

ERZİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2017/552 Esas

İLAN

Sayın Vasfiye Tekin 21/11/2023 tarihli Emekli SGK bilirkişi raporunda; Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre 37120.31 sicil sayılı işyerinde 04.11.1991-18.01.1994 tarihleri arasında geçen dava konusu 47 günlük çalışmanın, 1973 doğumlu Kasım TEKİN'e veya üçüncü bir kişiye mal edilmesinin mümkün olmadığı, ancak, 1977 doğumlu davacı Kasım TEKİN'e ait olduğu anlaşılarak; Bilirkişi raporunda HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, duruşmanın 02/04/2024 tarihinde saat 09:10'a bırakıldığı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.