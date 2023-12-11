Örnek No:55*

T.C.

ESKİŞEHİR

3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, ZİNCİRLİKUYU Mahalle/Köy, 3346 Ada, 1 Parsel, Boş konumda arsa vasfında

Adresi : Zincirlikuyu Mahallesi 1527 Cadde, 8062 Sokak Ve 8064 Sokak Cephelidir Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 4.855,85 m2

İmar Durumu :imar planında anaokulu alanına isabet etmektedir.

Kıymeti : 12.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 10:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.