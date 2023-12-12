T.C.FETHİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO :2023/514 Esas

Davacı , Orman Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememize görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davasının görüldüğü 2009/582 Esas 2016/199 Karar sayılı dosyasının 24/05/2016 tarihinde karara çıktığı, Mahkememiz kararının Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 29/11/2021 tarih 2021/13149 Esas, 2021/11765 Karar sayılı kararı ile bozulduğu ve Mahkememiz 2023/514 Esasını aldığı anlaşılmış olup, Mahkememiz 2009/582 Esas sayılı dosyası üzerinden yapılan inceleme sonucu ALAN JOHN COX, ANGELA ELLEN LAWSON, ANTHONY EDWARD ROSE, ANTHONY HOLYOMES, CHRISTINE HOLYOMES, CHRİSTOPER JOHN BOWLEY, CONNI MERETE HANSEN, DAVID JOHN WİCKS, DOROTHY MARGARET RUSSELL, ESTELLE CILION CIRELEY NELSON, GEROLDINE ELİZABETH HILIS, IAN HUGH PAGAN, JACQUELİNE EVANS, JAMES EDWARD BURNS, JENNIFER RONAN, JOANNE MARY BOLDA, JOHN BOLDA, KAREN ANİTA BURNS, KAREN DIANE MICHALE FEREDAY, LESLEY ANN KELLY, MARGARET ANN POOLE, MARIE MILLCENT WEATHERINGTON, NANNETTE ELLEN MULKERRIN, NIGAR SULTANA WAZIR, PAUL JOHN VEATHERİNGTON, PHILIP JAMES RONAN, PHILIPH JOHN POOLE, SARAH EDWARDS, SHAUN LESLIE HOYLAND, STEPHEN CHARLES RUSSELL, TERENCE MICHAEL EVANS, DELFİNA YATIRIM TURİZM TİC İNŞ TAAH NAK İHT İHR AŞ'ye 26/07/2022 tarihinde ilanen tebligat yapıldığı anlaşıldığından Mahkememiz 2023/514 Esas sayılı dosyası tensip zaptının ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 29/11/2021 tarih 2021/13149 Esas, 2021/11765 Karar sayılı Yargıtay İlamının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur." şerhi ile yukarıda bildirilen davalılara tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.