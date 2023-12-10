T.C. GAZİOSMANPAŞA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİGAT

DOSYA NO : 2019/525 Ceza Dava Dosyası

KARAR NO : 2023/362

SANIK : HASRET DUMAN, Nebi ve Arzu kızı, 20/08/2000 SİVAS doğumlu, SİVAS, ULAŞ, Ovacık mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Hırsızlık

VERİLEN CEZA : 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI veTCK'nın 53. maddesinin (1)/(a), (d), (e) bentlerindeki hakları kullanmaktan 53/2. maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53. maddesinin (1)/(c) bendindeki hakları kullanmak yönünden ise, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından53/3. maddesi gereğince koşullu salıverilme tarihine kadar, diğer kişiler bakımından 53/2. maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, 53. maddesinin (1)/ (b) bendindeki hak yoksunlukları açısından ise Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının gözetilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar PTT ve zabıta mağrifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak, bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi aracılığı ile mahkememize bir dilekçe göndermek veya başvurmak suretiyle veya ceza infaz ve tutukevi kurumunda ise bulunduğu kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.12.2023