T.C. GAZİOSMANPAŞA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/905 Esas

KARAR NO : 2023/1128

HAKİM : Şevket FERALAN 219962

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Nurettin PAMPAL 97205

SANIK : SULTAN KHAN, YUSUF ve BIBI oğlu, 01/01/2002 AFGANİSTAN doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. adresinde oturur. TC Kimlik No : 99111620290 İş adresi: .

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ : 15/05/2022

ASIL KARAR TARİHİ : 13/09/2023

EK KARAR TARİHİ : 24/11/2023

EK KARAR TÜRÜ : Diğer

KANUN MADDESİ : 5237 Sayılı TCK'nun 61.maddesi, 206/1,52/2-3, 52/4-231/5,231/8

VERİLEN CEZA :Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, 5 Yıl Süre ile Denetime

Tabi Tutulması

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 13/09/2023tarihli karar sanığın adresinin olmaması nedeni ile PTT ve Zabıta marifetiyle yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince trajiyüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinafa başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 24/11/2023