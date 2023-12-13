T.C. GİRESUN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/9 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özl. Giresun, Merkez, Alınca köyü 125 Ada, 1 Parsel; Söz konusu taşınmazın deniz seviyesinden yüksekliği 120 metre civarında ve Giresun Merkeze kuş uçuşu 4 km uzaklıkta bulunmakta olup fındık yetiştiriciliği bakımından alt kol bölgesinde bulunmaktadır. Kıymet takdiri istenilen parsel tapu kayıtlarında fındık bahçesi olarak geçmesine rağmen çalılık, kızılağaç, orman gülü gibi yabani bitkilerle kaplıdır. Arazi%40-60 meyillidir.

Yüzölçümü : 22.293,00 m2

İmar Durumu: Belediye mücavir alan sınırları dışında, bir kısmı köy yerleşik alan sınırı bir kısım köy yerleşik alan sınırı dışında

Kıymeti : 3.566.880,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında belirtildiği gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 14:30

05/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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