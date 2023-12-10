T.C. İDİL SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İDİL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO: 2023/165 Esas

MİRASÇI : Dilbirin ADIRBELLİ - 53971699100 (Yusuf ve Hamşi'den olma, 10/08/198 doğumlu)

MİRASÇI: Evin ADIRBELLİ - 53944700024 (Yusuf ve Hamşi'den olma 03/03/1986 doğumlu)

MİRASÇI: Gülbahar ADIRBELLİ - 53884702096 (Yusuf ve Hamşi'den olma, 20/10/1991 doğumlu)

İdil Noterliği tarafından mahkememize gönderilen Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.

Duruşma Günü: 29/05/2024 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. HMK.122,127,128