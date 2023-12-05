İLAN
T.C.
ILGIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/476 Esas
T.C.
ILGIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/476 Esas
Davacı :TEDAŞ
DAVALI :Şakir Arıkan
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligatı teslim almadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Davacı tarafından açılan davada Konya İli, Ilgın İlçesi, Aşağıçiğil-Aşağı Mahallesi, 289 ada 126 parsel üzerindeki 21.86 m² lik kısmında mülkiyet 1.142.54 m² lik kısmında irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma bedel tespitinin yapılarak davacı Türkiye elektrik Dağıtım Aş adına tesciline yönünde dava açılmış olup ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 21/11/2023 günü saat:11.45 de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
DAVALI :Şakir Arıkan
Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligatı teslim almadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Davacı tarafından açılan davada Konya İli, Ilgın İlçesi, Aşağıçiğil-Aşağı Mahallesi, 289 ada 126 parsel üzerindeki 21.86 m² lik kısmında mülkiyet 1.142.54 m² lik kısmında irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma bedel tespitinin yapılarak davacı Türkiye elektrik Dağıtım Aş adına tesciline yönünde dava açılmış olup ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 21/11/2023 günü saat:11.45 de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#İlangovtr Basın no ILN01933393