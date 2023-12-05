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T.C.

ILGIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/476 Esas

Davacı :TEDAŞ

DAVALI :Şakir Arıkan

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligatı teslim almadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Davacı tarafından açılan davada Konya İli, Ilgın İlçesi, Aşağıçiğil-Aşağı Mahallesi, 289 ada 126 parsel üzerindeki 21.86 m² lik kısmında mülkiyet 1.142.54 m² lik kısmında irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma bedel tespitinin yapılarak davacı Türkiye elektrik Dağıtım Aş adına tesciline yönünde dava açılmış olup ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 21/11/2023 günü saat:11.45 de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.